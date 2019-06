Finnes det oljeskam i Rogaland?

«Det er ingen grunn til å rette peikefingeren mot dei som har sikra vår velstand. Vi bør heller hylle dei.»

Dette skrev Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i Aftenbladet siste uke. Den tidligere miljøvernministeren mener blant annet at «...folk skal ikkje skamme seg over jobben sin. Det er heilt feil. Nett som det er feil å legge skulda for klimaproblemet på dei mange tusen kvinner og menn som har eller har hatt arbeidsplassen sin i olja. Dei har bidratt til å forme Noreg til det det er, ein av dei beste stadane å bu i verda.»

Men finnes det en slags oljeskam i Rogaland? Aftenbla-kommentator Hilde Øvrebekk forteller at det finnes folk som ikke snakker for høyt om oljejobben sin. Men kan vi snakke om oljeskam på samme måte som flyskam?

Aftenblad-kommentator Harald Birkevold er også med for å gjøre opp statur før valgkampen. Hvile partier ligger best an, og hvem kommer til å gjøre et dårlig valg? Får vi et kjempestort bompengeparti? Blir det maktskifte i Stavanger og Sandnes?

Vi er også, som snarest, innom lørdagens Bon Jovi-konsert. Når han synger så surt, hvorfor gir ikke Jon Bon Jovi seg? Jan Zahl og Leif Tore Lindø lanserer sine teorier.

