Overfladisk og forutsigbar norsk krim fra Edinburgh

KRIM: Norsk-indisk familiedrama utløser en rekke voldelige hendelser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: TINE POPPEE

Marit Egaas Stavanger

Sven Petter Næss: Skjebnesteinen. Krim. 377 sider. Aschehoug.

Skjebnesteinen symboliserer skotsk uavhengighet og befinner seg på slottet i Edinburgh. Den er stjålet to ganger, og sannsynligvis er den nåværende steinen en forfalskning. Når oppgjørets time kommer i denne kriminalromanen, danner Skjebnesteinen et bakteppe, men da som symbol for menneskets tåpelighet.

Kripos-etterforsker Harinder Singh har norsk-indisk bakgrunn, men har liten kontakt med den indiske delen av familien. Dette får han anledning til å rette på når niesen Amandeep blir kidnappet og deretter funnet hardt skadet i Edinburgh. Han setter seg på første fly for å bistå i etterforskningen.

Det skjer ting hele tiden som ligner på noe vi har lest i en annen kriminalroman tidligere.

Det skotske politiet er ikke glade for innblandingen, så Harinder allierer seg med den pensjonerte politimannen James Ribble - en skikkelig blodhund som straks ser en anledning til å ta rotta på gamle fiender. Han trenger også hjelp fra Norge, og avtaler med sin tidligere partner Rachel Hauge at hun hjelper til med bakgrunnssjekk.

Det etterforskes i etablerte forbrytermiljø i Edinburgh og videre til Oslo og to beryktede tvillingbrødre som driver diverse utesteder og styrer mye av narkotikatrafikken. Harinder blir etter en stund tatt inn i varmen hos det skotske politiet, spesielt etterforsker Roisin Lawson, og Rachel finner en sammenheng mellom bortføringen og drapet på en tyster i narkotikamiljøet i Oslo. Etter hvert skjer flere drap og dramatiske hendelser.

Sven Petter Næss (f. 1973) debuterte i fjor med kriminalromanen «Den stille uke». Dette er bok nummer to med Harinder Singh og Rachel Hauge i hovedrollene.

Det mangler ikke på action i denne oppfølgeren. Men vold og drap er ikke nok i seg selv for å engasjere leseren. Personene er endimensjonale, og vi kommer aldri under huden på dem. Harinder Singh har et indisk navn, men han oppfører seg og tenker som en fullblods nordmann. Edinburgh er en by med atmosfære og en spennende historie, som burde være et perfekt miljø for en krim, men vi kjenner ikke lukten av de sure pubene og vi ser ikke for oss de regnvåte gatene. I stedet skjer det ting hele tiden som ligner på noe vi har lest i en annen kriminalroman tidligere.

Dermed blir dette bare overfladisk tidtrøyte, til tross for bra plot og en overraskende vri på slutten.