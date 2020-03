En sjelden krimroman

KRIM: Hvem som er hovedperson i denne strålende krimromanen? Europeisk historie. Og et bortgjemt lik. Og et svensk ektepar i motbakke.

Tove Alsterdal har levert enda en strålende krimhistorie som er større enn seg selv.

Tove Alsterdal: Blindtunnel. Oversatt av Lars Lenth. 324 sider. Kagge forlag.

Når Tove Alsterdal gir ut ny krim, sitter kritikerne klar med terninger som bare inneholder 5-ere og 6-ere. Nå er «Blindtunnell» oversatt til norsk, og ja, hun holder nivået – fordi hun skriver meget godt, og fordi hun dikter like bra.

Dette hørtes kanskje meningsløst ut, men det finnes faktisk effektive krimkonstruktører som ikke har et veldig godt språk. Og det finnes elegante krimforfattere som sliter med intrigen. Alsterdal (som også har skrevet for scene, film, tv og opera i tillegg til at hun har jobbet som journalist og er forlagsredaktør) behersker begge øvelsene, derfor er resultatet nødt til å bli bra.

I «Blindtunnell» handler det om et litt trøtt ektepar som forlater Sverige for å leve drømmen: De skal gjenreise en nedlagt vingård i Tsjekkia, og framtiden skal bli lys og velsmakende.

Nå ja, det er vel strengt tatt hans drøm, men hun er jo med, på sitt vis. Og det er hun som forteller denne historien, så vi må hele tiden forsøke å lese både på og mellom linjene.

Ryddig og kronologisk drar kvinnen oss gjennom hendelsene, fra nokså rolig og udramatiske episoder på den lokale kafeen til det som viser seg å være dramatiske ringvirkninger fra en 80 år gammel konflikt.

Paret finner nemlig levningene etter et barn på eiendommen, men ingen vet hvem gutten er. Tragedien har forgreininger til Den andre verdenskrig, da det var store konflikter mellom tyskere og tsjekkere i dette området. Og et ubehagelig spørsmål treffer de uforberedte svenskene: Hvem var de opprinnelige eierne av vingården?

Plutselig blir altså «Blindtunnel» en mye større historie, den handler ikke bare om to svensker som lever sine motbakkeliv. Krimgåten vokser og omfavnes av europeisk historie fra før, under og etter andre verdenskrig.

Nettopp her viser Alsterdal hvor dyktig hun er: Det storpolitiske, historiske bakteppet blir ikke bare en lettvint kulisse for en krimgåte. Tvert imot: Det er nesten slik at den store fortellingen om krig, om naboer som ble fiender, om urettferdighet og eiendomsrett blir mer spennende enn den som handler om gutteliket i tunnelen under vingården.

Men bare nesten. For det er umulig å skille de to historiene, de veves inn i hverandre og skaper en framdrift og dybde som er uvanlig i krimsjangeren.

