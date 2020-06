Bruker sju millioner på gratis ferietilbud - se lista

Stavanger har fordelt sju millioner kroner til ekstraordinære sommeraktiviteter for barn og unge. Det er tre millioner kroner mindre enn det som var satt av. Tilbudet er gratis for deltakerne.

Disse fem politikerne har fordelt sju millioner kroner til ulike sommeraktiviteter for barn og unge i Stavanger. Fra venstre Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kristoffer Sivertsen (Frp), Øyvind Jacobsen (Ap), Eirik Faret Sakariassen (Sv) og Sissel Knutsen Hegdal (H). Foto: Jone Skjelbred, Stavanger kommune

– Ja, vi endte på sju millioner kroner i tildelinger. Det var ikke noe mål at alle pengene skulle brukes opp. Nå har vi gitt penger til prosjekter som oppfyller kriteriene og som ble anbefalt av administrasjonen. Disse aktivitetene kommer til å bidra til en god sommer for barn og unge i kommunen, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

Han satt i det politiske utvalget som skulle prioritere blant 129 søknader fra lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner og andre som på kort varsel snekret sammen et ferietilbud.

Organisasjon/aktør/foretak Navn på tiltak/aktivitet VEDTATT BELØP Hundvåg Idrettslag Øynås beste kr 30 000 Stavanger IF Fotball Fotballskole/Feriecamp kr 40 000 Erfjordgt.8 AS / Elefant Ta Plass! kr 155 000 Follies Barn og Ungdomsteater Follies Kultur Camp kr 400 000 Madla il Fotballskole kr 63 000 Stavanger kommune ved Rennesøy Frivilligsentral Barnas Sommer i Rennesøy kr 100 000 Fotballklubben Vidar FK Vidar Aktivitetsskole kr 200 000 Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Stavanger Forskerskole for barn, Science Camp kr 150 000 Viking Fotballklubb Viking fotballskole kr 45 000 Rogaland Rideklubb Rideleir sommeren 2020 kr 25 000 Sunde Idrettslag Sommercamp 2020 kr 200 000 Kunsthall Stavanger Klikk her-TV, sommerskole for barn og unge kr 100 000 dLab DA Åpen Lab 2020 kr 51 000 Ryfylke Livsgnist AS Camp Finnøy kr 300 000 POL IL Sommer på Stemmen kr 100 000 Atelier Varmen Sommersykurs for barn kr 100 000 Vesterlen krets av Norges speiderforbund på vegne av speidergruppene i Stavanger Sommerspeiding for alle kr 100 000 Storhaug rideklubb Rideleirer kr 28 000 Frilager Friluftsutstyr kr 250 000 Hinna Fotball Åpent klubbhus kr 80 000 Forus & Gausel Idrettslag Forus og Gausel fritidstilbud kr 280 000 KFUK-KFUM Stavanger Musikalskole kr 70 000 Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter Lek, læring og opplevelse i sjøfarts og oljebyens historie kr 100 000 Naturvernforbundet i Rogaland Sommer ved Mosvatnet kr 100 000 Norsk Oljemuseum En dag om geologi, klima, om å redde kloden og å redde seg selv kr 65 000 Brodd Fotballklubb Stavanger Brodds sommerskole kr 745 000 Stavanger Golfklubb Golf Sommerskole kr 240 000 Finnøy Husflidslag sommerskole i kreative og praktisk forming kr 50 000 Stavanger Skateklubb "Drop in skateskole" på Tasta Skatepark kr 75 000 Einherjar eSport Generasjon G med på laget kr 180 000 Slakkfisk Slakkesøndag kr 16 700 Stavanger Svømmeklubb Aqua Swim Camp kr 320 000 Folkehallene «Sommer i Sørmarka – FOR ALLE» kr 300 000 Vardeneset Ballklubb VBK Aktivitetsommer kr 200 000 Chezville AS Barnas tursommer kr 100 000 Pepper Casting AS AUDITION KURS kr 170 000 Ishockeyklubben Stavanger Sommercamp kr 166 000 Stiftelsen Grønn By Fritt i Blinken kr 300 000 Norsk Folkehjelp Stavanger Camping på Vaulen Prosjekt Camp Vaulen kr 150 000 Idrettsrådet Stavanger 1000TAKK kr 500 000 Jåtten skolekorps Prøvekurs korps kr 50 000 Aftenskolen Rogaland Styrking i norskfaget på videregående nivå kr 54 000 AKKS Musikk for barn og unge 2020 kr 250 000

Etter måneder med hjemmeskole og stengt fritidsaktiviteter, ønsket flertallspartiene å bruke ekstra penger på å styrke ferietilbudet til de yngste. Dette tilbudet kommer i tillegg til de årlige Fiks ferigge ferie og sommerbonanza, som arrangeres av kommunen.

– For oss har det vært viktig å tilstrebe mangfold. At det er noe for enhver smak, enten du ønsker å fordype deg i et fag, ønsker å ri på hest eller noe helt annet, sier Sakariassen.

Hele kommunen er med

Øyvind Jacobsen (Ap) satt også i utvalget. Han er glad for at det er stor geografisk spredning i tilbudene som får støtte.

– Det er viktig å spre aktivitetene slik at vi når flest mulig. Rennesøy og Finnøy er derfor godt representert. Vi synes det er viktig at ungene ikke må reise langt for å komme til aktivitetene, sier Jacobsen.

Han sier at utvalget også har prioritert søkere som gir tilbud til mange barn og som har lang tidsramme, gjerne heldagstilbud.

– Mange foreldre har kanskje vært permitterte, og vi ønsker å legge til rette slik at disse skal få muligheten til å gå på jobb i sommer. Dessuten er det ikke mange foreldre osdm har åtte ukers ferie, slik ungene har. Derfor har det vært viktig å støtte tilbud som aktiviserer unger gjennom hele dagen, gjerne med et måltid inkludert, sier Øyvind Jacobsen.

Flere inhabile

Under behandlingen av søknadene måtte flere av politikerne ut på gangen på grunn av inhabilitet.

Eirik Faret Sakariassen erklærte seg inhabil da søknaden fra Naturvernforbundet ble behandlet. Han er nær venn med Hallgeir Langeland som er styreleder i Naturvernforbundet. Da søknaden fra Brodd IL ble vurdert, erklærte Øyvind Jacobsen seg inhabil. Han er tidligere daglig leder i idrettslaget og har fortsatt nær tilknytning. Sissel Knutsen Hegdal (H) var inhabil under behandling av søknaden fra Odeon kino, hvor hun er styreleder.

– Jeg oppfatter dette som en ryddig prosess. Vi har fulgt vanlige regler for habilitet, sier Eirik Faret Sakariassen.

Han erklærte seg ikke inhabil under behandlingen av søknaden fra Sølvberget, selv om han er styreleder.

– Når det gjelder styreverv i kommunale foretak, er jeg der som kommunens representant, ikke foretakets representant. Foretaket er heleid av kommunen og regnes sånn sett som en del av kommunen på lik linje med for eksempel Ungdom og fritid, som også søkte, sier Sakariassen.

Sølvberget fikk avslag på sin søknad.

– Hva gjør at dere er habile til å behandle de andre søknadene? Interessen for en søknaden kan vel påvirke ditt syn på de andre søknadene?

– Dersom vi skulle fulgte et strengere prinsipp for habilitet, ville det i praksis ikke vært mulig å tildele penger. Da ville mange ha vært inhabil i det meste, sier Sakariassen.

Øyvind Jacobsen er enig. Han mener det ville gjort de fleste politikere inhabile under for eksempel budsjettbehandlingen. Han påpeker også at det var en relativt stor sum som var til fordeling, og at det derfor ville vært vanskelig å styre tildelingene ut fra politikernes egeninteresse.

Begge understreker at tildelingene i stor grad samsvarer med anbefalingene fra administrasjonen.

– Vi hentet inn noen søknader som administrasjonen hadde lagt til sides, fordi vi ønsket et bredere tilbud. I tillegg justerte vi noen summer, opp og ned, sammenlignet med administrasjonens forslag, sier Sakariassen.