Ti anbefalte tv-serier om krigen

KRIGEN: Det er 80 år siden Den andre verdenskrig rammet Norge, og her er ti anbefalte tv-serier som fortsatt er mulig å finne på ulike nettsteder og strømmetjenester.

Den tyske tv-serien Krigens unge hjarte (Unsere Mütter, unsere Väter) ble omdiskutert - og rost da den kom i 2013.

The War.

The War

Amerikansk dokumentarserie i sju deler fra 2007 som deler oppmerksomheten mellom krigshandlingene utenfor USA og livet hjemme i Amerika. Patriotisk og selvbegeistret, men solid produsert serie som starter med angrepet på Pearl Harbour og slutter med episoden som heter "A world without war".

Holocaust.

Holocaust

Denne amerikanske tv-serien fra 1978 fikk stor oppmerksomhet. I Tyskland ble historien om den oppdiktede, jødiske familien Weiss mye diskutert, og den bidro til at foreldelsesfristen for naziforbrytelser ble utvidet til livstid. I Norge sa NRK nei til serien fordi den var spekulativ og hadde for lav kunstnerisk verdi - men den ble sendt året etter. Meryl Streep hadde en av hovedrollene.

Kampen om tungtvannet. Foto: Filmkameratene AS

Kampen om tungtvannet

Historien om Vemork-aksjonen er filmatisert flere ganger, både av nordmenn og Hollywood-team. Den norske tv-serien fra 2015 bygger på historiske hendelser og handler om virkelige personer, men inneholder også oppdiktede rollefigurer og dramatiske tolkninger og omskrivninger av historien.

Evig heder.

Evig heder

Krigsseilerne har en helt spesiell posisjon i norsk krigshistorie, og i NRKs dokumentarserie fra 1995 (laget av Magne Misje) får de fortalt sin egen historie. Samtidig er den også beretningen til norske kystkvinner. De seks episodene fikk meget gode kritikker, og også Skup-prisen.

Band of Brothers.

Band of Brothers

Amerikansk serie i ti deler som baserer seg på opplevelsene til soldatene i 506. fallskjerm-infanteriregiment. Serien, som er produsert av Steven Spielberg og Tom Hanks, følger soldatene fra trening i USA, via D-dagen og kampene fram mot krigens slutt. Intervjuer med krigsveteranene som blir portrettert i dramatiseringen, er en integrert del av serien.

The Pacific.

The Pacific

Amerikansk dramakrigsserie fra 2010, produsert av Steven Spielberg og Tom Hanks for HBO. En slags oppfølger til «Band of Brothers». Serien utspiller seg under andre verdenskrig og følger spesielt den legendariske 1. marinedivisjon i United States Marine Corps under Stillehavskrigen. Tidvis mørk, skitten og voldsom serie som ble hyllet av kritikerne når den kom.

World on Fire.

World on Fire

Britisk drama fra andre verdenskrig. Mer personlige historier enn storpolitikk og krigshandlinger. Serien følger den engelske oversetteren Harry, som er i Warszawa når krigen bryter ut. Han prøver å hjelpe kjæresten Kasia, men han har også en flamme hjemme i England. BBC har bestilt en ny sesong av serien, som NRK viser i Norge.

The World at War.

The World at War

Da den 26 episoder lange "The World at War" ble lansert i 1973, var det den dyreste dokumentarserien som noensinne hadde blitt laget. Serien har i ettertid blitt regnet som en klassiker innenfor britisk tv, produsert av Thames Television og fortalt av ingen ringere enn Sir John Gielgood. Serien starter med nazipartiets framvekst i 1933 og går helt fram til freden i 1945. Til sammen 22 timer og 32 minutter om de fleste aspekter ved 2. verdenskrig.

Das Boot.

Das Boot

Mange husker sikkert filmen fra 1981. Men i 2018 kom tv-serien om den tyske ubåten og dens mannskap. Serieversjonen er på ingen måte en langversjon av filmen, men begge tar utgangspunkt i slaget om Atlanteren i 1942. Serien følger både mannskapet ombord og de som er på land.

Krigens unge hjarte.

Krigens unge hjarte

Skildringer av krig blir ofte møtt med debatt og kritikk. Så også denne imponerende tyske serien fra 2013 om fem venner i 20-årsalderen som splittes og får sine liv snudd på hodet av krigen. Enkelte tyske historikere mener de fem ikke er indoktrinerte nok, men kritikerne jublet for det mange mener er et nådeløst og ærlig tysk oppgjør med egen historie.