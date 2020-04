En seriemorder til å få gåsehud av

KRIM: Mørk psykologisk krim for folk med sterke nerver.

Marit Egaas Stavanger

Fiona Cummins: Vokteren. Krim. 374 s. Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne. Goliat forlag.

I 1997 kom Jeffery Deavers glimrende thriller «Knokkelsamleren» som ble første bok i serien om New York-etterforskeren Lincoln Rhyme. Det er nettopp laget TV-serie om denne som er tilgjengelig på Viaplay. I 2017 debuterte den engelske journalisten Fiona Cummins med første bok om seriemorderen «Knokkelsamleren». Boka hadde en åpen slutt og nå får vi endelig vite hvordan det går i del to som heter «Vokteren».

Brian Howley eller Knokkelsamleren samler på menneskeskjelett med misdannelser. Disse oppbevarte han i sitt private museum i huset til sin avdøde far, men familiesamlingen ble ødelagt i en brann i slutten av første bok. Der kidnappet han også barna Clara og Jakey som begge har skjelettsykdommer. Jakey ble reddet og gjenforent med foreldrene, men Clara har vært savnet i hundre dager når bok to starter. Howley er på rømmen fra politiet og hans viktigste oppgave er å gjenoppbygge skjelettsamlingen. Til å hjelpe seg rekrutterer han den intelligente men skakkjørte unggutten Saul.

Den som jakter på Knokkelsamleren er kriminaletterforsker Etta Fitzroy som har heterokromi, eller ett blått og ett brunt øye. Fitzroy er en intuitiv og følelsesstyrt etterforsker som er besatt av barn, og hun nekter å gi opp letingen etter Clara. Når rester etter Claras skoleuniform blir funnet i saltsumpene ved Themsens munning, øyner hun nytt håp. Sammen med lokale kollegaer starter hun en omfattende jakt som også involverer familiene til de kidnappede, med en dramatisk finale i en mørklagt fornøyelsespark. Elvemunningens dystre landskap og uventede skjønnhet understreker det hele.

Brian Howley er en seriemorder til å få gåsehud av. En stram lukt av frykt og død følger i hans kjølvann, sammen med en signatur i form av kaninskjelett og bibelsitater. Han er ikke lynende intelligent og har ikke en genial plan, slik som mange andre seriemordere. Han opererer nærmest etter innfallsmetoden, men skyr ingen midler for å oppnå sine mål.

Dette er en psykologisk kriminalroman for folk med sterke nerver. Forfatteren utforsker mørket som finnes i alle mennesker og kampen mellom det gode og det onde. Skrivestilen er utbroderende med utstrakt bruk av bilder. Som når Saul føler at «ansvaret hviler som klumper av stein på skuldrene» eller Etta «strever med å se forbi alt hatet og volden som sprer seg som oljesøl». Dette er spennende, men samtidig dystert og ekkelt, på grensen til det spekulative. Det er mange skadde mennesker her med et stort mørke i seg. Håpet ligger hos barna som er både modige og klartenkte, og som ikke gir opp når alt ser håpløst ut.