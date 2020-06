Kunsten å gjøre det kort. Og godt.

For et band som har gitt både 69 og 50 sanger på én gang, er 28 bare barnematen.

Publisert: Publisert: 30. mai

Stephin Merritt er en kvikk kanin. Foto: Marcelo Krasilcic

Geir Flatøe Journalist

The Magnetic Fields: «Quickies» (Nonesuch/Warner)

«69 love songs» fra 1999 varte i nærmere tre timer. Selvbiografiske «50 song memoir» fra 2017 tok to og en halv time. 28 kutt unnagjort på tre kvarter er derfor lillebroren i selskapet.

Magnetic Fields så dagens lys da Stephin Merritt fikk med seg Claudia Gonson fra high school-tiden. De ga ut sin første plate i 1991, og i løpet av tiåret vokste Magnetic Fields til et fullt band.

De 28 kuttene de nå byr på, er ekstremt melodiøse. Det hadde vært enkelt å trekke dem ut, men Merritt følte at sangene han skriblet ned nattestid, var så lange som de skulle være.

Ytterpunktene er 17 sekunder med «Death pact (Let’s make a)» og «Come, life, shaker life!» på hele to minutter og 35 sekunder.

Fakta The Magnetic Fields Bakgrunn: Dannet i Boston i 1989. Utgivelser: «Distant plastic trees» (1991), «The wayward bus» (1992), «The charm of the Highway Strip» (1994), «Holiday» (1994), «Get lost» (1995), «69 love songs» (1999), «i» (2004), «Distortion» (2008), «Realism» (2010), «Love at the bottom of the sea» (2012), «50 song memoir» (2017). Les mer

Stephin Merritt bak til venstre, med resten av den faste gjengen rundt. Foto: Marcelo Krasilcic

Han var inspirert av de korte novellene til Lydia Davis, i tillegg til boka «101 two letter words» om de korteste ordene du kan bruke i Scrabble. Dessuten den superkorte novellen som tillegges Hemingway, men som nok er eldre: For Sale: baby shoes. Never worn.

Hør minutt-lange «She says hello», så skjønner du dette. Mesterlig gjort av Merritt.

Instrumentering er et kapittel for seg: I bilen lytter han til korte cembalo-stykker som ikke kolliderer med motorstøyen. Dermed trekkes cembalo inn. Videre får vi sanger skrevet for omnichord, fordi Merritt mener at Shirley Simms er en mester på det elektroniske instrumentet.

Både Simms og Gonson synger. Sistnevnte spiller også leketøyspiano, mens Sam Davol spiller cello og John Woo lar være å plugge inn elgitaren. Vi har Chris Ewen på mellotron, Pinky Weitzman på fiolin og David Handler på trekkspill.

I tillegg finner vi sanger skrevet for elektrisk harpe og for banjolele, en hybrid av banjo og ukelele. Merritt oppdaget også en Celeste i studio, et instrument fra 60-tallet som lager himmelske lyder.

Dessuten har bandet bygd om sigaresker til ukuele, slidegitar, fiolin og perkusjon. Davol lagde en vinkartong-cello.

Foto: Marcelo Krasilcic

Platen åpner med «Castles of America», 35 sekunder om å reise for å se slottene i Amerika. Du må vel til Disneyland.

Spenstige «The biggest tits in history» følges av bitre «The day the politicians died»: Billions laughed and no one cried.

«Bathroom quickie» synges av Simms: Ricky, God, I want a bathroom quickie. I want you to get me sticky. And I you.

Merritt mener dette er platens budskap; tilfredsstillelsen som ligger bare et badeværelse unna. Det er også den eneste selvbiografiske sangen, i motsetning til de 50 på forrige album.

«My stupid boyfriend» er en fin duett med Merritt og Simms, fulgt av mørke «Love gone wrong». To høydepunkt.

Foto: Marcelo Krasilcic

På «Favorite bar» etterlyser homofile Merritt en bar der man kan maybe wear some lipstick and not be in danger of getting beat up in the men's room.

På «Kill a man a week» foreslår han å drepe en mann i uka for å bli kvitt dem.

Vi får den friske singlen «(I want to join a) Biker gang» og søte «I’ve got date with Jesus», veid opp av ateisten Merritt med «You've got a friend in Beelzebub».

«The best cup of coffee in Tennessee» er underlig rørende om en sur, tjukk og gammel serveringsdame, men som wears an apron like a queen.

«When the brat upstairs got a drum kit» er om kjærligheten som overvinner alt, selv støyen fra drittungen ovenpå.

Avslutningen «I wish I were a prostitute again» er like grov som Frank Zappas «Bobby Brown», men vemodig. Merritt hevder å ha et par venner som har sagt dette.

Det resterende holder også mål. Merritt er mann for en kjappis.

Beste spor: «My stupid boyfriend», «Love gone wrong», «(I want to join a) Biker gang», «The best cup of coffee in Tennessee», «She says hello».