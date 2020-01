Alle skulle hatt en slik venn i vonde stunder

Så hviskende vakkert som det går an å gjøre det.

Chip Taylor er mannen som skrev «Wild thing» på 60-tallet. I dag er han 79 år gammel. Foto: Chip Taylor

Geir Flatøe Journalist

Chip Taylor: «In sympathy of a heartbreak» (Train Wreck)

Etter å ha snublet over Chip Taylors nye album på Spotify, var det umulig å finne ut mer. Det var kanskje en messengermelding med bønn om info som førte fram, for dagen etter fortalte Taylor på Facebook at platen ble spilt inn etter norgesturneen i fjor, som vanlig sammen med Gøran Grini.

Sangene er dedikert til venner som har vært gjennom tøffe tider med hjertesorg. For 79-åringen selv går det for tiden bra. Fantastiske «Fuck all the perfect people» ga karrieren en boost etter å ha blitt brukt i Netflix-serien «Sex education», og ferske «Thank you for the offer» er med i sesong to.

Den er én av 11 nydelige viser der mannen fra Yonkers i New York med hviskende stemme byr på all den medfølelse et menneske er i stand til. Nakent, nedpå og ikke et minutt for mye. Hør bare vakre «Newfoundland», om å starte på nytt.

Savner du Cohen? Hør Taylor. Cd og vinyl kommer visstnok senere.

Beste spor: «In sympathy of a heartbreak», «It’s hard to sing this song», «Little girl in blue», «Newfoundland».

