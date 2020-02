Ukens anbefalte sanger

Vanary varmer opp foran debutalbumet med nye singler.

Vanary har medlemmer fra Stavanger, Haugesund og Bergen. Foto: Malin Therese Øye

Geir Flatøe Journalist

Først av årets nye sanger er «Fool me 3x», fool me three times. Fønky pop om jakten på drømmekjæresten, innspilt hos Inge Engelsvold på Tou Scene. Debutalbumet kommer 17. april, og 23. mai blir det en markering på Spor 5 i Stavanger. Senere i år venter blant annet Egersund Visefestival.

Stavanger-baserte Vanary består av tvillingbrødrene Andreas og Martin Hauge, Jone Dahle Johannessen, Simen Wallace og André Pettersen.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Fool me 3x – Vanary

Accidentally on my mind – West Coast Fog

Get off the stage – Chuck Prophet

Drive to the ocean – Michael Stipe

Fugitive moon – The Lost Brothers

Lay this body down – Sam Lee

Beaten down – Sharon Van Etten

Can I begin again – Ciaran Lavery

Better hurry up – Caleb Caudle

90 seconds of your time – Corb Lund

Neighbor – Pinegrove

Jack Parsons – Luke Haines

Waiting game – Christoper Paul Stelling

Boundry line – Scott & Charlene’s wedding

About her. Again – Son Little

Press along saints/Babylon burning – Ras Michael

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.