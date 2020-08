Stavanger-kunstner skal lage skulptur til homoikon i Bergen sentrum

Stavanger-kunstner Lina Viste Grønli har fått oppdraget med å lage en skulptur til homoikonet Kim Friele midt i Bergen sentrum.

Kim Friele blir den første kvinnen som får egen skulptur gjennom satsingen «Kvinner på sokkel» i Bergen. Kunstner Lina Viste Grønli har fått oppdraget med verket «Benkene til Kim».

Det melder Bergen kommune på sine nettsider.

Gjennom prosjektet «Kvinner på sokkel» skal Bergen kommune øke kvinners tilstedeværelse i det offentlige rom.

Kunstverket til Lina Viste Grønli ble valgt ut blant seks viderekomne bidrag fra en internasjonal prekvalifiseringsrunde med 53 påmeldte kunstnere. Verket består av tre monumentale benker som staver navnet K-I-M. Benkene er en referanse til at Karen-Christine «Kim» Friele i sin ungdom satt på en benk og speidet etter andre homofile etter å ha kommet ut av skapet fra et heterofilt ekteskap.

Skulpturen skal komme byens innbyggere og besøkende til gode. Foto: Skisse laget av Lina Viste Grønli

Juryens vurdering

Juryen og kunstutvalget har bestått av representanter fra Skeivt Arkiv og Norsk Billedhoggerforening, samt Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Bidragene ble vurdert ut fra kriterier om at det skal være et likestillingsprosjekt for å hedre kvinner i det offentlige rom, at det skal være en skulptur som fremmer både Kim Frieles person og sak, samt at det skal være en skulptur som kommer byens innbyggere og besøkende til gode. Blant forslagene som kom inn fantes både figurative og non-figurative kunstneriske uttrykk.

- Valget falt til slutt på en skulptur som snur opp ned på hierarkiene ved å sette publikum på sokkel. Den er inkluderende og aktiverer byrommet med samtidskunst fra en internasjonalt anerkjent kunstner. Samtidig er skulpturen en hedrende og varig markering av Kim Frieles person og solide arbeid. På sikt har vi også en ambisjon om at stedet på Vågsallmenningen, hvor skulpturen skal stå, på folkemunne blir hetende Kim Frieles plass, sier kunstkonsulent og leder for kunstutvalget, Maya Økland.

Planen er å avduke skulpturen på Vågsallmenningen i Bergen i anledning Kim Frieles 86-årsdag i mai 2021. Foto: Skisse laget av Lina Viste Grønli

– Elsker den offentlige skulpturen

Lina Viste Grønli (f. 1976) er født i Bergen, har vokst opp i Stavanger, har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og er basert i USA. Hun har stilt ut ved flere store kunstinstitusjoner i Europa og USA og har tidligere produsert offentlige kunstverk for FN-bygget i New York, Digitaliseringsdirektoratet i Leikanger og på Munkerud skole i Oslo.

Hennes kunst kan kjennetegnes ved en lek med objekters betydning i skillet mellom popkunst og konseptuell kunst. I de offentlige kunstverkene foretrekker hun å bruke naturlige og bærekraftige materialer av tre, metall og stein.

Kunstner Line Viste Grønli fra utstillingen «Tinging» i Kunsthall Stavanger i 2013. Foto: Fredrik Refvem

Grønli sier hun er i overkant interessert i den kunsten som er i det offentlige rom. Hun mener det er få ting folk kan samles og synes mer om enn det offentlige rom.

- Jeg elsker den forhatte, neglisjerte og standhaftige offentlige skulpturen. Den som blir sett stygt på av tusen øyne, tagget på og dekket med møkk og mose. Først når den trues med å bli fjernet plutselig og endelig, blir skulpturen hele byens maskot som må bevares og kjempes for. Kim Friele står ikke bare som en bauta og statue allerede. Hun kan lett komme til å representere noen av de samme egenskapene. Det er med dette inspirerte utgangspunktet jeg vil gå i gang med denne utfordrende, men også opplagte oppgaven, sier kunstneren.

Kim Friele har kjempet frem flere politiske gjennomslag for homofiles likeverd og rettigheter i en årrekke. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Første åpne lesbiske

Kim Friele er bergenser og kjent som Norges første åpne lesbiske kvinne. Hun har kjempet frem flere politiske gjennomslag for homofiles likeverd og rettigheter gjennom sine ledende roller i interesseorganisasjonen Det Norske Forbundet av 1948, fra 1962 til 1989.

Kim Friele fortsetter å stå på barrikadene mot diskriminering og for homofiles rettigheter den dag i dag.

Planen er å avduke skulpturen på sitt valgte sted på Vågsallmenningen i forbindelse med Kim Frieles 86-års dag i mai 2021. Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt er begeistret for vinnerens prosjekt, og gleder seg til å ta i bruk den nye plassen.

- Det blir en viktig hyllest til de verdiene Kim Friele kjempet for: Mer åpenhet og et mer inkluderende samfunn. Benkene er innbydende og ikke minst kreativt utformet. De vil nok pirre nysgjerrigheten til tilfeldig forbipasserende og dem som stanser for å hvile. Flere blir invitert til å lære om Kim Frieles liv og kamp, sier Nødtvedt.