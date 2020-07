Lana Del Rey er ute med lydbokversjonen av sin første diktsamling – snart følger diktbok nummer to

Popartisten Lana Del Rey har sluppet lydbokversjonen av sin kommende debutdiktsamling.

Det melder blant andre Pitchfork.

Utgivelsen heter «Violet Bent Backwards Over the Grass», og vil etter sigende foreligge mellom stive permer i september.

Rey leser selv på lydbokversjonen, som også inneholder et musikalsk samarbeid med låtskriver- og produsentkompisen Jack Antonoff.

Den 35-årige opphavskvinnen – og forfatterdebutanten – fra New York har uttalt at halvparten av inntektene fra prosjektet vil tilfalle amerikansk urbefolkning.

Diktsamling nummer to av året er også underveis, selv om noen lanseringsdato ennå ikke er offentliggjort. Den har tittelen «behind the iron gates – insights from an institution».