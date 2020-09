Herlig debut med kontrollert utblåsning

Vi har fått et nytt band å regne med fra Los Angeles.

Girl Friday så dagens lys for tre år siden. Foto: Al Kalyk

Geir Flatøe

Girl Friday: «Androgynous Mary» (Hardly Art/Playground)

Åpningslåten på et debutalbum er viktig. Er dette noen du skal bry deg om å følge videre? Starten «This is not the indie rock I signed up for» er ikke den aller beste låten på debuten til Girl Friday, men tittelen er suveren.

De har et par ep-er bak seg, og låter som «Bleached», «Velvet» og «Decoration/Currency» kunne godt vært med her. Det er samtidig et godt tegn at de har et overskudd av sanger, og «What we do it for» er deres beste så langt. Den forlater aldri indierocken, men flørter heftig med Black Sabbath mot slutten.

Bandet startet da Vera Ellen møtte Libby Hsieh på UCLA, og de fikk med seg Virginia Pettis og Sierra Scott.

Inspirert av Sonic Youth og Placebo bryter de opp den vanlige sangstrukturen og setter heavy, støyrock og myke partier i samme spann mens vokalen tar tømmene. Det kunne endt i kaos, men de har full kontroll.

En herlig debut. Hør dem.

Beste spor: «This is not the indie rock I signed up for», «What we do it for», «Public bodies», «I hope Jason is happy».