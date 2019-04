Han har sunget soul siden 60-tallet og er på sitt beste nå

Lee Fields & The Expressions: «It rains love» (Big Crown/Playground)

Det er ganger han nesten har gitt opp. Som på starten av 80-tallet da soul allerede var sterkt svekket av disco og deretter tapte kampen mot synther og trommemaskiner. Fields begynte med eiendomsmegling og planla å åpne en restaurant. Han droppet Lee og ble familiefaren Elmer.

Kona Christine, som han har hatt like lenge som platekarrieren og huset han bor i, dyttet ham tilbake på scenen. Hold deg til det du kan, var beskjeden.

Spillejobbene vendte tilbake på 90-tallet, og siden har Fields holdt dampen oppe. Soul ble hipt igjen, og rappere lånte biter av sangene hans.

Det ble blåst støv av glemte navn. Sharon Jones hadde koret for ham, og Charles Bradley hadde vært med på den første turneen. I det nye årtusenet fikk begge omsider sjansen til å gi ut plater. Det varte ikke så lenge. Jones døde i 2016, 60 år gammel. Bradley i 2017, 68 år gammel.

Fields er født i 1951. Han er temmelig omtrentlig i intervjuer om hvor gammel han var da han vant en talentkonkurranse i hjembyen Wilson og når han så Beatles på tv og kjøpte seg en gitar. Sånn 13, 14, 15 år.

Han var i hvert fall tenåring da han reiste rundt og spilte i North Carolina, og i 1969 debuterte han med singlen «Bewildered»/«Tell her I love her». Debutalbumet kom ti år senere, men så inntraff 80-tallet.

90-tallet ble redningen, og de siste 30 år har det vært travelt. Han har til og med vært innom dansemusikken sammen med Martin Solveig, den franske dj-en som fikk Norge til å koke av harme da han spurte om Ada Hegerberg kunne twerke.

Nå har 68-åringen gått i studio med Leon Michels, en musiker og produsent han kjenner godt fra før. Dermed snakker vi om soul; miksen av blues, r’n’b og gospel som afroamerikanske artister fant fram til på slutten av 50-tallet.

Dette er soul av den gamle skolen, og Fields gikk en gang i tiden under kallenavnet Little JB. Forbildet var med andre ord James Brown, men etter 50 år som plateartist fortjener han å bli anerkjent for sin egen stil.

Han åpner med «It rains love», er kjærlighetssang av det varme slaget. Fields er med på en fersk plate som hyller musikken til Van Morrison, og avstanden dit er ikke så stor.

Samtidig er temaet satt. Det handler om kjærlighet. Kjærlighet som en motvekt til alt det vonde og vanskelige. Er han med den han elsker, forsvinner problemene.

Den guddommelige kjærligheten hører også med. «God is real» er et funn for et gospelkor, men Fields ser stort på det. Han har tro på enhver religion som får deg til å gjøre det rette.

I «Blessed with the best» klarer han seg uten alt, unntatt sin kjære. Blåsere og koring understreker den evige kjærligheten.

«Two faces» starter mer funky, og vi får et dempet James Brown-hyl underveis. På «You’re what’s needed in my life» er han tilbake i det kjærlige hjørnet.

Fields styrer unna politikken, men han er lei av løgner og å bli fortalt hva som er riktig og hva som er fake news. Stol på det du ser selv og ta et standpunkt, synger han i «Wake up». Han trekker tråden tilbake til Martin Luther King jr. ved å trekke inn et bibelvers: Only the truth can set us free.

Han nøyer seg dette og vender heller tilbake til kjærligheten i «Will I get off easy», «Love prisoner» og «A promise is a promise».

Ikke overraskende avslutter han med en sang kalt «Love is the answer».

At rapperen Travis Scott klipte inn Fields på singlen «Antidote», er soulsangerens nærmeste føling med hitlistene. Han hadde fortjent mer, men det spiller egentlig ingen rolle. Fields fortsetter uansett.

Beste spor: «It rains love», «You’re what’s needed in my life», «Love prisoner».