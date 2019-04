– Ikke olje, ikke kull, ikke gass, ikke fosser i rør og ikke vindmøller: Det regnestykket går ikke opp.

Skal vi ofre litt uberørt, norsk postkort-natur for å få satt opp vindmøller? Er det egentlig så miljøvennlig? Bør vi heller satse på at havet redder oss, slik det gjorde med oljå, silden og seilskutene? Diskusjonen rundt vindmøller handler både om miljø, natur, energi og økonomi. Aftenblad-kommentator Harald Birkevold er med i studio for å snakke om den nye miljøkampen mellom fornybar energi og uberørt natur.

En dansk utelivsgigant har kjøpt seg kraftig opp i Stavanger og andre norske byer. Hvem skal styre utelivet: Lokale utelivskonger, eller danskene bak afterski-konseptet Heidi's bier bar? Og betyr det noe fra eller til? Journalist Kjell Ivar Grøndal har skrevet om utelivskongen Øivind Ekeland, som har solgt livsverket sit til det danske utelivskonsernet Rekom. Han er med i ukens utgave av Aftenbla-bla for å fortelle om utelivsbransjen.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes, eller der du finner dine podkaster. Du kan også høre ukens episode her: