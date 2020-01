Varmer opp til Kiss-konserten

Sin vane tro gir Oslo-bandet ut et album ved inngangen til et nytt år.

The Dogs med Kristopher Schau i sentrum. Foto: L-P Lorentz

Geir Flatøe Journalist

The Dogs: «Crossmaker» (Drabant)

Dette er deres åttende studioalbum siden 2013. Leder Kristopher Schau vet hva en god gimmick er, og trikset denne gang er å selge kumlokk. De veier 50 kilo, er produsert på Ulefos, koster 5000 kroner og har passert et salg på 100.

Musikken er derimot den samme som før. Før fjorårets album sa Schau at forandring var det verste han visste hos band han likte, så vi får The Dogs som vi kjenner dem.

Samtidig spenner det fra pønka metallrock i «The moment of truth» til den saktegående balladen «The octopus embrace of drugs» der munnspillet glir rett inn. Prisen for albumets friskeste låt går derimot til «Toy guns in a butchery».

7. februar spiller bandet på Tou Scene, før de vender tilbake som oppvarmere for Kiss på Øster Hus Arena i Sandnes 20. juni. Start å øve på allsangen «Make it hurt until we forget» allerede nå. Den skiller seg ut på et album som ellers er hardtrockende The Dogs på det jevnt gode.

Beste spor: «The moment of truth», «Toy guns in a butchery», «Make it hurt until we forget».

