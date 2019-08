Norsk HBO-serie vokser seg knallsterk

Fremvandrerne

Strømmeserie i 6 episoder på HBO Nordic.

Originaltittel: Beforeigners. Sjanger: Drama/Sci-fi. Nasjonalitet: Norge 2019. Regi: Jens Lien. Manus: Eilif Skodvin og Anne Bjørnstad. Skuespillere: Nicolai Cleve Broch, Krista Kosonen, Agnes Kittelsen m.fl. Premiere: 21. august. Ny episode hver onsdag deretter.

Bare tenk på flyktningstrømmen de siste årene, hvor stor påvirkning den har hatt på politikken, nyhetsbildet og opinionen over store deler av verden. Tenk deg da at det plutselig kommer en enda større strøm med mennesker hvert eneste år. Og det til og med folk som verken trenger beskyttelse, eller selv ønsker å komme hit. Våre egne landsmenn, som det er helt utelukket å sende tilbake dit de kom fra. Fordi ingen vet hvordan og hvorfor de har kommet.

I serien «Fremvandrerne» popper de opp av sjøen i hopetall. Flere år etter at fenomenet startet over hele verden, bare fortsetter de å komme. Fra steinalderen, fra vikingtiden og fra 1800-tallet. De skal spise, bo og integreres. De skal gå overens. Og på får år forandrer de samfunnet på de mest absurde måter.

Absurd idé

«Fremvandrerne» er skapt av Eilif Skodvin og Anne Bjørnstad, som i sin tid også skrev seersuksessen «Lilyhammer». Også den basert på en helt absurd idé som funket. «Fremvandrerne» er enda mer absurd, og er enda mer slitesterk fordi den har flere interessante karakterer, miljøer og fenomener å spille på. Her er nok moro til mange, mange sesonger om HBO Europe vil. «Fremvandrerne» er nemlig den første norske originalproduksjonen fra HBO Europe.

HBO Europa

Sentralt står politimannen Lars (Nicolai Cleve Broch). Han var på jobb den dagen fremvandrerfenomenet startet i Oslo. Flere år senere er han en utbrent sjel. At han får en nyutdannet fremvandrerkvinne, Alfhildr fra norrøn tid som makker, hjelper ikke stort på det. Helt til de etterforsker drapet på en nyankommet steinalderkvinne. En sak som viser seg å inneholde så mange slags overraskende forgreininger – og politisk sprengstoff.

Fine fordommer og klisjeer

Parallelt med etterforskningen får vi både hylende morsomme, tankevekkende og tragiske innblikk i fremvandrernes kår, og hvordan det norske samfunnet har tilpasset seg til dem. Referansene til både politisk korrekthet, integreringsutfordringer og fremmedhat i den virkelige verden er både åpenbare og treffsikre. Som i «Lilyhammer» er man heller ikke her redd for å ta den helt ut i i karakterutviklingen: fordommer og klisjeer er ingen hindring. Og sannelig funker det. Stort sett.

Men særlig i de første episodene blir det litt for mange ablegøyer til at det store dramaet får sette seg skikkelig. Som om det ikke er nok å ta av i utfordringene rundt fremvandrerne, skal det også harseleres med aktuelle fenomener som rosabloggere, kjønnsidentitet og glutenintoleranse i litt poengløse sidespor. Uten at det blir sagt noe vi ikke har hørt før. Det er så man blir nervøs på seriens vegne.

Heia Alfhildr!

Men så blir den vinglete tenåringen plutselig voksen. Bipersoner får blomstre, karakterene får satt seg, plottet spisser seg til. Historietimene får gjort nytte for seg, for her dukker det opp virkelige «kjendiser» fra fjern fortid og skaper nye bølger i nåtiden. Og hver episode slutter med en ny vending, som gjør at du bare MÅ se den neste.

Et stjernespekket og velfungerende norsk skuespillerensemble, med støtte fra både Island og Finland, gjør sitt for en herlig serieopplevelse. Blant andre dukker Eili Harboe opp som den fromme og mystiske 1800-tallskvinnen Ada.

HBO Europa

Men karakteren som gjør mest inntrykk så langt er politikvinnen Alfhildr, som i fortiden var skjoldmøy for vikinghøvdingen Tore Hund. Finske Krista Kosonen gjør henne frekk, smart og sjarmerende, men også sårbar. En sjeldent herlig kvinnelig helt, som har så mange slags svin på skogen.

Kan nesten ikke vente på den siste episoden, som forhåpentlig gir mange svar. Og veldig gjerne også en sesong til. Minst.

Anmeldelsen er basert på 5 av 6 episoder.