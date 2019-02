Kultursjefer vil nå nye grupper

Det viser kulturundersøkelsen på Nord-Jæren for 2018. Forskjellene har vært tydelige siden undersøkelsene startet i 2006.

– Vi vil at kultur skal være tilgjengelig for alle, sa kultursjef i Stavanger Kommune Arnfinn Bjerkestrand, til Aftenbladet da undersøkelsen ble offentliggjort tirsdag denne uken.

Det som i undersøkelsen kalles for finkultur, domineres av eldre og høyt utdannende. Finkultur betyr blant annet litteratur, opera og ballett.

Tove Strømø, kultursjef i Sandnes kommune forteller at det er deres oppdrag å sørge for at kultur blir tilgjengelig for alle. Den Kulturelle Skolesekken og kulturskolene er to viktige tilbud da det kommer til dette.

– Det handler om å vise frem de ulike kulturtilbudene til unge. Vår jobb blir nå å se på hva vi må ta tak i for å få nye grupper til å bruke tilbudene.

Modningsprosess

Ole Fredrik Ugland fra TNS Kantar, som står bak undersøkelsen, forventer ikke endringer i resultatene med det første.

– Ta for eksempel friluftsliv. Alle kan benytte seg av det, det er bare å ta på skoene. Det er et tilbud som er populært på tvers av alder, kjønn, utdanning og inntekt. Opera derimot krever mer kunnskap hvis du skal få utbytte. Du må kanskje kjenne til komponisten, stykket, dirigentene og så videre.

Derfor mener Ugland at variasjonene er naturlige. Det at flere eldre med høy utdanning foretrekker ballet og opera, kan forklares med en modningprosess, der kunnskap og interesser bygges opp over tid.

Byttet musikksmak i det siste?

Samtidig påpeker Ugland at det kanskje ikke alltid vil være sånn.

– Interessene våre er stabile. Har du skiftet musikksmak de siste ti årene?

Unge i dag vil kanskje ha andre preferanser når de blir eldre, enn det de eldre har i dag. Muligens vil unge i dag foretrekke hip-hop også i 2080 - hvem vet?

Bjerkestrand holder på med den foreløpige kulturplanen for Stavanger. Der vil det settes i gang flere tiltak å gjøre all kultur mer tilgjengelig. Blant annet vil det bli lagt mer vekt på ungdomskulturen. Ett av tiltakene er en kulturplan for ungdom.

– Det er nødvendig med mer kompetanse både om de ulike uttrykkene, de behovene ungdommene har, og hvordan kan kommunen kan legge til rette for trygge rammer, sier Bjerkestrand.

Må satse for å se forandringer

For at andre kulturtilbud skal bli mer populære hos nye grupper, må kommunene virkelig gå inn for det, mener Ugland.

– Regionen har et bredt tilbud. Spørsmålet blir hvor langt man skal gå for å få folk til å ta del i de forskjellige tilbudene. Hvis man nå for eksempel satser stort på dans, vil man på sikt se forandringer.

Altså: Hvis Stavanger satser på dans, viser frem dans til elever i skolen og så videre, kan det føre til at flere unge og lavtutdannede etterhvert vil finne ballet og samtidsdans mer interessant enn før.

Må være tilstede der folk er

Det kan minne om strategien til Sølvberget Kulturhus. I undersøkelsen kom det frem at bibliotekene og kinoene i de forskjellige kommunen er de mest populære tilbudene, for alle aldre og utdanningsnivå.

I fjor hadde Sølvberget 1,6 millioner besøkende, da er ikke kinobesøket regnet med. 10.000 av disse var elever fra grunnskolen og videregående.

– Det ligger i vårt mandat at vi skal være tilgjengelige for alle. Derfor driver vi en aktivt og utadrettet virksomhet og tar forskjellige grupper inn på biblioteket, sier Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef ved Sølvberget.

Det starter allerede ved barnas helsesjekk, der du får tilbud om gratis barnebok hvis du besøker Sølvberget. Etter det besøker man biblioteket gjennom skolen.

– Vi må senke terskelen for deltagelse

Sølvberget har i det siste satset mye på verksteder, kodeklubber og litteraturkvelder.

– Noen arrangementer er gratis, andre ikke. Det vi gjør med litteraturkveldene, er at det er gratis på dagtid, men vi tar betalt på kvelden, sier Stensberg.

Hun er forsiktig med å gi råd til andre kulturinstitusjoner, men sier at Sølvberget aktivt jobber med å møte folk der de er.

– Vi må senke terskelen for deltagelse. Vi samarbeider godt med flere aktører, blant annet har vi et samarbeid med MUST (Stavanger Museum) i vinterferien, der barn og deres familier slipper gratis inn på museet med lånekort fra biblioteket.

– Jeg har troen på mer av denne typen samarbeid, avslutter Stensberg.

Unik mulighet for planlegging

– Det er ikke mange som foretar slike undersøkelser. Derfor sitter Nord-Jæren igjen med et unikt kart, sier Ugland.

Det har blant annet kultursjef Strømø, innsett.

– Undersøkelsen viser at interessen for kultur er stabil, tross ytre påvirkning. Det gir oss en god pekepinn på hva vi burde satse på fremover.