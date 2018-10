Kjærlighet gjør halvblind

1 2 3 4 5 6

Sten Inge Jørgensen: «Vi som elsker Europa». Kagge. 310 sider

Europeiske politikeres standardposisjon er at det som lykkes, er deres egen fortjeneste, mens det som mislykkes, er Brussels feil. For Morgenblad-journalist Sten Inge Jørgensen er det motsatt. I den grad noe går bra i Europa, og i følge ham er det forbløffende mye, har vi EU å takke. Snublesteinene sørger de nasjonale regjeringene for.

Jørgensen finner støtte hos Robert Menasse, som i 2017 klarte den bragd å vinne den tyske bokprisen med en roman om livet i Brussel. Menasse peker på EUs grunnleggende problem: Ved at unionen får skylden for alt som går galt, vil ikke unionen bli sterk nok til å løse de enorme oppgavene som bare en overnasjonal enhet kan løse.

Jørgensen er overbevisende når han dokumenterer alt EU faktisk har fått gjennomført av forbedringer for Europas innbyggere.

Men når ett eller flere medlemsland bryter med fellesskapet, avslører de samtidig at EU er en byråkratisk kjempe som står på sviktende politiske føtter. Unionen mangler ikke regler, men muligheter til å håndheve dem. Jørgensen siterer Dimitry Kochenov, professor i EU-rett, som sier at EU er omtrent maktesløs i møte med ideologisk motivert avvik.

Norsk EU-debatt?

Det er påfallende at han siterer denne helt fundamentale observasjonen tidlig i boken, ettersom han senere bagatelliserer nettopp den ideologiske dimensjonen både ved EUs politikk og ved den etterhvert omfattende indre boikotten som Ungarn og Polen leder an, og som Italia ser ut til å slutte seg til.

Norge trenger definitivt en bredere EU-debatt, og det skulle bare mangle at ikke det mindretallet som mener at Norge burde blitt unionens 29. medlemsland, forsøker å korrigere det de mener er et forvrengt bilde av et historisk og vellykket politisk prosjekt. Sten Inge Jørgensen er høyst kvalifisert for en slik oppgave. Boken er proppfull av til dels overraskende fakta om alt som faktisk fungerer i Europa, til dels bedre enn hva vi har fått til i Norge. Men teksten lider av at kjærlighet i det minste gjør halvblind. Jørgensen elsker EU så sterkt at han bagatelliserer åpenbare mangler og tar lett på den utkåredes mindre sjarmerende sider.

På den ene siden skriver han at EU ikke er så markedsliberalt som nordmenn flest tror, mens han allerede på neste side siterer den store Europa-utredningen, som konkluderte med at EØS-avtalen nettopp har påskyndet liberalisering og konkurranseutsetting.

Jørgensen undervurderer hvor dyp krisen i Hellas er, og hva det gjør med samfunnet på lang sikt at folk mister framtidstroen. Det virker ikke som han ser at den ideologiske dreiningen i retning nasjonalisme og antiglobalisme er en reaksjon på den ideologi som har preget EU. Han påstår at det er en myte at de påtvungne økonomiske reformene i kriselandene, hvor Hellas ble «reformert» hardest, var ideologisk drevet. Men det var ikke tilfeldig at den forrige presidenten i EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, gikk rett til Goldman Sachs da hans periode i Brussel var over. Veien var dessverre sørgelig kort.

Halvblind observasjon

Når Jørgensen diskuterer utviklingen i Polen og Ungarn, virker det som om budskapet er at vi kan skru av alarmen, det står ikke så ille til som vi tror. Han finner trøst i at Victor Orbáns Fidesz (bare?) fikk rett under 50 prosent av stemmene, men ser bort fra at høyreekstreme Jobbik i tillegg fikk 19 prosent. En halvblind observasjon.

Langt sterkere er kapitlene som drøfter behovet for et sterkt og samlet EU for å løse migrasjonspresset og sikre europeernes interesser i en verden der Kina og USA knives om hegemoniet. Det samme gjelder klimaendringene og behovet for å dempe virkningene av tiår med uthuling av arbeidernes rettigheter. Til tross for et uunngåelig katalogpreg når så mange fakta skal presses inn, gir boken derfor mye å tenke på, også for alle oss som nok kunne elsket et annet EU.

