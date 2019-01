Podkast: Hvordan jobber Aftenbladet med drapssaker?

Journalist Cornelius Munkvik har dekket mange drapssaker for Aftenbladet. Han reiste til Marokko på noen timers varsel da det ble kjent at Maren Ueland fra Bryne var funnet drept. Hvordan jobber han med en alvorlig drapssak? Hvordan er det for en norsk journalist å jobbe i et annet land? Hvem snakker han med, hvor finner han kildene og hvordan vet han at det som fortelles er sant?

Debattredaktør Solveig Grødem Sandelson er også gjest hos Jan Zahl og Leif Tore Lindø. Hun har skrevet flere kommentarer om de etiske avgjørelsene i disse sakene.

Vi diskuterer presseetikken i de mest alvorlige sakene. Hvor mye skal vi publisere? Hvor mange detaljer rundt et drap er det nødvendig å skrive om? Hvordan kontakter avisen de pårørende? Hva gjør redaksjonen når det dukker opp videoer og grusomme detaljer på sosiale medier?

