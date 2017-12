100 tv-tips til romjulen - og ellers også

Krim

1. Broadchurch (Netflix)

Knallgod, britisk drama- og kriminalserie med David Tennant og Olivia Colman i overbevisende hovedroller. Holder lenge på spenningen. En finfin motvekt til de amerikanske og nordiske krimseriene.

2. The Fall (Netflix)

Stella Gibson (Gillian Anderson) jakter en seriemorder i Belfast. En krimserie som spiller med åpne kort, du vet hvem som er hvem, men som er så godt laget at du sitter klistra.

3. Loch Ness (TV 2)

Britisk krimdrama med Laura Fraser fra «Breaking Bad» og Siobhan Finneran fra «Downton Abbey». Velkomponert krim fra den skotske landsbydga.

4. Rebecka Martinsson (NRK)

Svensk serie Basert på Åsa Larsson krimbøker med Rebecka Martinsson som hovedperson. En typisk god firer med avsluttende episoder og tålig gode folk.

5. Bosch (HBO)

Klassisk politisere med alle ingredienser: Politimann med personlige problemer, drap, familie, interne politikonflikter og saker som nøstes opp spor etter spor.

Aaron Epstein

6. Sherlock (Netflix)

Moderne Sherlock Holmes som gjorde Benedict Cumberbatch superpopulær. Voldsomt tempo, sær og autistisk Sherlock, mysterier og selvsagt en erkerival og superskurk som lager trøbbel. God underholdning.

7. Happy Valley (Netflix)

Veldig god småbykrim fra Nord-England. Ingenting glamour eller fancy opplegg, bare politiarbeid, familieproblemer og drapsgåter som skal løses. Sarah Lancashire and Siobhan Finneran er knallgode i hovedrollene.

Spenning

8. Valkyrien (NRK)

Godt, norsk spenningsdrama der legen Ravn (Sven Nordin) bokstavelig talt går under jorden for å redde en døende kone. Her møter han en underverden av ranere og dommedagsfolk mens politiet nærmer seg.

9. Grenseland (TV2)

Slettes ikke ueffen krim med Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen og Benjamin Helstad. En politimann rives mellom rett og galt når han skal etterforske mord og selvmord.

10. Peaky Blinders (Netflix)

Gategjengen Peaky Blinders styrer Birminghams underverden rett etter 1. verdenskrig. Røff og fin gangsterserie, fin tidskoloritt og masse politi- og røver.

11. Gomorrah (HBO)

Italiensk gangsterserie om mafiaen i Napoli. Denne har en helt annen rytme, stemning og uttrykk enn britiske og amerikanske serier selv om det også her handler om makt, penger, frykt, død og velstand.

GIANNI FIORITO

12. Fauda (Netflix)

Israelsk politisk thriller-serie som ta utgangspunkt i konflikten mellom Israel og Palestina. Vi følger begge sider i en gnistrende god serie som både viser kynisme, hat, vennskap, kjærlighet og problemene som finnes på begge sider.

13. Nobel (NRK)

God norsk serie om Løytnant Erling Riiser som kommer hjem fra tjeneste Afghanistan. Der har det skjedd dramatiske ting, og hjemme venter mer trøbbel, både private og i den norske krig/fred-spagaten.

14. Manhunt: Unabomber (Netflix)

Ny serie om FBIs jakt på Ted Kaczynski - The Unabomber - som det tok 17 år å finne. Profileksperten James Fitzgerald bruker blant annet tekstanalyse for å komme nærmere, og ikke alle i action-FBI synes det er stilig. Spennede og fint laget thrillerdrama.

15. The Missing (Amazon Prime Video, TV2 Sumo)

Intens og hjerteskjærende antologiserie i 2 sesonger. Temaet i begge sesongene er pårørendes jakt på hva som skjedde med deres barn, som har forsvunnet, når politiet mer eller mindre har gitt opp.

16. Goliath (Amazon Prime Video)

Super advokatserie signert David E. Kelley, mannen bak LA Law, Ally McBeal og Boston Legal. Billy Bob Thornton er i storslag som avdanket forretningsadvokat. Han slår seg sammen med en ung jusstudent for å ta knekken på det gigantiske advokatfirmaet som frøs ham ut.

Dokumentarer

17. Ikaros (Netflix)

Lurer du på hvor alt bråket med Russland, doping og OL startet? I denne dokumentaren. Ytterst fascinerende historie som starter med en syklist som er nysgjerrig på doping i sykkel, og ender med sjokkerende lekkasjer om Russlands statlige dopingprogram.

18. Baltimore Rising (HBO)

Følger de dramatiske hendelsene i Baltimore etter at Freddie Gray døde da han ble arrestert. Godt innblikk i både politiarbeid, protester, Black Lives matters-kampanjen og folkeraseiet som har preget flere amerikanske byer i de siste årene.

19. Vietnam (NRK)

Ti timers dokumentar om krigen i Vietnam, både før, under og etter. Strålende fortalt. Ti timer er ikke en sekund for mye. Originalen er faktisk 17 timer, men du får det grøvste servert her.

20. Banking on Bitcoin (Netflix)

Hva er egentlig greia med Bitcoin? Vil den overta verden, og hva skal vi egentlig med en bank når pengene blir digitale

21. Helene sjekker inn (NRK)

God serie der journalist Helene Sandvig flytter inn på seks ulike institusjoner: Asylmottak, sykehjem, hospits, fengsel, avdeling for spiseforstyrrelser og rusbehandling. Godt innblikk på innsiden med en programleder som balanserer objektivitet og følelser på en fin måte.

22. Beatles: Eight Days a Week - årene på turné (NRK)

Hysteriet og kaoset gjorde at The Beatles sluttet å spille konserter for å konsentrere seg om å skape nyskapende popmusikk. Interessant dokumentar om galskapen og effekten av den.

23. Cuba Libre (Netflix)

God dokuserie om den svært turbulente historien til Cuba. Stormaktskrig, smågale diktatorer, kald krig og i det hele tatt. Her forteller eksperter, øyevitner og masse historiske klipp og en øy som har opplevd det meste, kanskje med unntak av frihet.

24.Les Bleus (Netflix)

Lang dokumentar om det franske herrelandslaget i fotball som har vært preget av enorme oppturer, bråk, raseskille og noen voldsomme personligheter. Opp- og nedturene har fulgt utviklingen i det franske samfunnet, og her får du se hvorfor.

25. Da vi styrte landet (NRK)

Fortellingen om de mektigste personene i vår tid: De seks siste nålevende statsministre. Hver av dem får sin egen episode hvor de alle møtes for å snakke om det helst spesielle livet som statsminister. Litt politisk nørderi, men også stilig reality når de snakker om hverandre.

26. Becoming Warren Buffett (HBO)

Følger Warren Buffetts bemerkelsesverdige liv, karriere og filosofi. Selv om han er en av verdens rikeste menn, lever han et nøkternt liv i hjembyen Omaha i Nebraska. Eller gjør han egentlig det?

27. American Playboy (Amazon Prime Video)

Semidokumentar (noen scener er spilt av skuespillere) om Hugh Hefner og grunnleggingen av magasinet Playboy. Et interessant innblikk i betydningen magasinet i å flytte både politiske, presseetiske og moralske grenser i USA. Miniserie i 10 deler.

Drama

28. Orange is the new black (Netflix)

Siste sesong tar for seg et hektisk 72-timer langt fengselsopprør over 13 episoder i kvinnefengselet. Drama, drama, drama ispedd litt humor og litt tragedie.

29. Billions (HBO)

Drama- og spenningsserie om pengegaloppen i børs, hedgefond, trading og kampen mellom de steinrike. Statsadvokat Chuck Rhoades er på jakt etter hedgefond-kongen Bobby "Axe" Axelrod, og vice versa. Midt i kryssilden står Wendy Rhoads, (delvis) gift med den ene og (delvis) i arbeid for den andre.

30. Godless (Netflix)

Mini-western-serie som tross en liten dupp midtveis definitivt er verdt noen timer. En ond kjeltring, en helt med sjelekvaler, hester, kåbbåier og en by full av enker som må forsvare seg mot pistolmenn, banditter og lurendreiere. Sju episoder.

31. The Handmaid’s Tale (HBO)

En av årets beste nye serier. Småskremmende fremtidsvisjon om et samfunn hvor religiøse fanatikere griper makten etter at store deler av den kvinnelige befolkning blir ufruktbare. Tung feminisme, dyster stemning og godt drama.

32. Big Litle Lies (HBO)

Reese Witherspoon, Nicole Kidman og Shailene Woodley spiller i denne mørk-komedie-serien om tre mødres tilsynelatende perfekte liv rakner som ender med drap. Bra folk, godt fortalt.

33. Bloodline (Netflix)

Knallsterkt familiedrama fra Florida Keys der gamle hemmeligheter og konflikter får dramatiske utganger. I familien Rayburn sliter alle med sitt, og et drap eller to gjør inne ting bedre, særlig når det er penger, politikk, narko og politi inne i bildet.

34. Liar (HBO)

Laura Nielson beskylder Andrew Earlham for voldtekt etter en date. Hun fikk black out, han nekter for å ha gjort noe galt. Ting er ikke alltid som de ser ut, og her blir det riktig komplisert.

35. The Newsroom (HBO)

Følger livet i tv-selskapet ANC Network der det hardtslående nyhetsankeret (Jeff Daniels) har et mål om "å lage gode nyheter", men må sloss med bedriftsmessige og kommersielle hensyn. Daniels er meget god, det samme er mange av birollene.

36. Vinyl (HBO)

Handler om platebransjen på 70-tallet, laget av blant andre Mick Jagger og Martin Scorsese. Bobby Cannavale er glimrende som plateselskapssjefen Richie Finestra. Masse god musikk, funky folk, sex, drugs & rock n’ roll, men det ble med den ene sesongen.

37. Animal Kingdom (Viaplay)

Med utgangspunt i en australsk kultfilm, er serien flyttet til surfeparadisene i Sør-California. En maktsyk, men omsorgsfull mamma (Ellen Barkin) leder et forbrytersyndikat bestående av sine fire sønner. Stor spenning og mellommenneskelige intriger blant vakre tøffinger i vakre omgivelser.

38. Riverdale (Netflix)

Den gode, gamle tegneserien om Archie, Betty, Veronica og Jughead er blitt til et mørkt, visuelt mesterverk som er det nærmeste en kommer en vellykket avart av den originale Twin Peaks-serien. Mord, motorsykkelgjenger, romantikk og high school i skjønn forening.

39. Nashville (Viaplay)

Om musikkstjerner på vei opp eller ned countrymusikkens hovedstad Nashville, og om dem som trekker i trådene. Intrigene kan tidvis være på grensen til såpete, men persongalleriet er både engasjerende og til å bli glad i. Og masse deilige musikk!

40. 30 grader i februar (TV2 Sumo)

En overraskende mørk og uforutsigbar serie om forskjellige svensker som flytter til Thailand for å finne lykke, varme og kjærlighet. Rollefigurer som først ser ut som drittsekker, vokser seg inn i hjertet ditt. Og omvendt.

41. The Path (HBO)

Smånifs, troverdig og tankevekkende serie fra livet og maktkampen i en scientologiliknende sekt i nåtidens USA. Her lever sektens familier sammen i et lukket område. Men hva skjer når noen begynner å tvile? Og når sekten trenger mer penger?

42. This is us (Amazon Prime Video)

Fjorårets store seriesensasjon er allerede ute med sesong 2 på TV3. Den første sesongen av dette rørende, deilige dramaet om trillingene Randall, Kate og Kevin og deres nærmeste er imponerende originalt fortalt, og rett og slett vanedannende.

43. Good Behavior (TV2 Sumo)

En besnærende historie om den eksnarkomane tyven og svindleren Letty (Michelle Dockery) som slår seg sammen med leiemorderen Javier i kampen om å få tilbake foreldreretten til sønnen. Velspilt og mørkt, med både spenning, drama og romantikk.

De obligatoriske

44. The Americans (Netflix)

Glimrende spionserie lagt til 80-tallet. Russiske spioner lever som vanlige amerikanske familier mens de driver katt-og-mus-lek med FBI. Familiedrama, storpolitikk og hvem-lurer-hvem-moro.

45. Ozark (Netflix)

En familie må hvitvaske narkopenger mens de prøver å etablere seg i et fascinerende hillbilly-miljø. Klassisk miks av familiedrama, krim, kulturkræsj, spenning og et fascinerende persongalleri.

Jackson Davis/Netflix

46. Homeland (TV2/Netflix)

Storveis spion/CIA-serie om bipolare Carrie Mathison. En endeløs rekke med etterretningsfinter, politisk spill og en og annen action-sekvens.

47. The Deuce (HBO)

Fantastisk drama fra New York på 70-tallet der pornoindustrien er på vei inn i en ny æra. James Franco og Maggie Gyllenhaal gjør glimrende hovedroller, og rundt dem freser et titalls fargerike, snåle og kyniske folk som gjør serien både varm, vond og knallgod.

48. Mindhunter (Netflix)

En agent i FBIs spesialenhet for serieforbrytere utvikler profileringsteknikker i jakten på beryktede seriemordere og voldtektsmenn.

49. The Affair (HBO)

Et utroskap, en affære og en familie sett fra fire ulike fortellere gjør dette til en svært god dramaserie. Sakte og godt fortalt med strålende skuespillere.

50. The Crown (Netflix)

Verdens dyreste tv-serie forteller om livet til Dronning Elizabeth II. Storslått, historisk serie der vi får innblikk i dronningens kamper med ektemannen Philip, politikere, familie og ikke minst med seg selv.

51. Narcos (Netflix)

Narkokrigen stoppet på ingen måte da Pablo Escobar ble skutt. Tredje sesong følger maktkampen etter Escobars død, og serien holder både tempo og stil oppe.

52. Berlin Station (HBO)

CIA-spionthriller med blant andre Rhys Ifans og Richard Jenkins. Spennende lurerier blant amerikanere, tyskere, sivile og høyreekstreme. Sesong to inneholder også en heisatur til Vestlandet.

53. Taboo (HBO)

Enestående, mørk serie av og med Tom Hardy. Eventyreren James Delaney kommer til London i 1812 for å overta farens shippingbedrift og må slåss mot alt og alle. Brutale oppgjør venter i kampen om makt, penger og hemmeligheter.

54. Game of Thrones (HBO)

Kanskje den beste av dem alle. Sesong 7 var på ingen måter en skuffelse. Maktkampen, dragene, krigene, mystikken, vinteren, kjærleiken, døden: GOT har alt, og det strammer seg virkelig til i nest siste sesong.

55. Mad Men (HBO)

Classy og stilfull 60-tallsserie om reklamemannen Don Draper. Serien viser også det skiftende sosiale miljøet i USA tidlig i 1960-årene, og selvsagt en haug med personlige problemer. Glimrende drama.

56. Boardwalk Empire (HBO)

Nucky Thompson (Steve Buscemi) er Atlantic Citys mektigste mann i forbudstiden. Han er litt politiker og ganske mye gangster, og i hans farvann er det knallhard kamp om makt, politi, kvinner, sprit, gambling og penger. Storveis underholdning.

57. Fargo (HBO/C more)

Tredje frittstående sesong fra det mørke, sprø og sære Minnesota. Ewan McGregor spiller brødrene Ray og Emmit Stussy som roter seg inn i noe de aldri skulle rotet seg inn i. Fantastisk persongalleri og overraskelser rundt hver sving.

58. The Night of (HBO)

Strålende krimdrama der en ung pakistan-amerikaner blir uskyldig (?) mistenkt for å ha drept en ung kvinne. Inn fra høyre kommer den litt lurvete advokaten John Stone (John Turturro) med fotsopp, sleipe triks og varmt hjerte. Nydelig serie.

Humor

59. Modern Family (Netflix)

Fiffige 24-minuttersepisoder med familien Dunphy som er tidvis herlig dysfunksjonell, varm og fin og fargerik. Litt varierende episodekvalitet, men flott som et brekk mellom de lange, tunge tv-seriene.

60. Unge lovende (NRK)

Frisk serie om tre venninner som skal følge drømmene sine, og som baler og sliter i etableringsfasen. Nydelig episode 2 der Kimmo og Alex reiser til Sandnes.

61. Veep (HBO)

Julia Louis-Dreyfus er fremdeles strålende som visepresident/president/x-president, omringet av et håpløst støtteapparat. Et studie i kvikk og tidvis smikkløyen dialogkunst.

LACEY_TERRELL

62. Parterapi (NRK)

2 x 10 minutter moro med par som går i terapi. Kevin Vågenes spiller halvparten av rollene, og et par av karakterene er ubetalelige.

63. Side ved side (NRK)

Lettbeint halvtimeshumor om forviklinger og opp- og nedturer i nabolaget i Granli. Snåle folk som havner i klassiske humorsituasjoner på grunn av misforståelser, vrang vilje, dårlig dømmekraft og fantasifull framferd. Gullestad er gull.

64. The Office (HBO)

Den britiske er kanskje enda et hakk hvassere, men kontorforviklingene er slettes ikke verst i USA heller. Verdens verste sjef, verdens verste nestkommanderende og generelt håpløse og hysteriske tilstander.

65. Bigger & Blacker (HBO)

Det ligger flere Chris Rock-show på HBO. Bigger & Blacker er det beste av dem. Rock tar for seg skoleskyting, rase, kjønn og i det hele tatt. Ingen søndagsskole, verken i tema eller språk, men veldig moro.

66. Arrested Development (Netflix)

Legendarisk komedie om den dysfunksjonelle og bortskjemte rikingfamilien Bluth, som går opp i limingen når patriarken havner i fengsel og alle konti blir frosset. Det blir opp til familiens eneste normale, Michael (Jason Bateman) å holde liv i galskapeen.

67. You’re the worst (Netflix)

Hun er manager for et hip hop-band, han en mislykket, britisk forfatter. Begge bor i Los Angeles, begge er kyniske, sexgalne drittsekker. Og så blir de et par. Å se dem sno seg gjennom livet sammen med sine skrudde venner er veldig morsomt.

68. Solsidan (TV2 Sumo)

Dette kinoaktuelle universet om det gode livet i Stockholms indrefilet, finnes det fire deilige tv-sesonger av. Serien har inspirert den mer sosialdemokratiske, norske «Side om side», og er et oppkomme av pinlige, sosiale ambisjoner og sosial klønethet.

69. Younger (TV2 Sumo)

Herlig romantisk dramakomedie om nyskilte tenåringsmoren Liza (42), som ser seg nødt til å lyve om alderen for å få drømmejobben i et hipt forlag. Dermed må hun både lære seg å leve som en 26-årig New Yorker og lyve for for omtrent alle hver eneste dag.

70. Better Things (HBO)

Bittersøt dramakomedie, glitrende spilt og skap av Pamela Adlon. Hun er alenemor for tre, og prøver samtidig å skape seg en karriere som skuespiller i Hollywood. Ekte og ærlig, og basert på egne opplevelser.

71. Master of none (Netflix)

Herlig, lett satirisk situasjonskomedie om den indiskættede Dev (Aziz Ansari) en singel fyr 30-årene som prøver å slå gjennom som skuespiller i New York, samtidig som han tilbringer kveldene med et brokete knippe venner.

Hatet og elsket

72. Monster (NRK)

Krimdrama fra det hardkokte Nord-Norge. Drap, Finnmarks-gangstere, religiøs sekt, mørke familiehemmeligheter, spektakulær natur og litt mystikk. Hatet og elsket serie med blant andre Jacob Oftebro, Ingvild Holthe Bygdnes, Bjørn Sundquist og Gørild Mauseth.

73. Mammon (NRK)

Norsk thrillerserie om politikk, finans, journalister og i det hele tatt. Delvis slaktet av kritikere før den gikk hen og vant selveste Emmy-prisen for beste drama. Etter en god kranglerunde om rettigheter og betaling ligger sesong 2 nå ute.

74. Twin Peaks (HBO)

Gjensyn med det snåleste og – mener noen – beste som er laget for fjernsyn. Kultserien er minst like rar som før og er dypt elsket av mange. Omtrent like mange vil skru av rimelig raskt.

Sci-fi/eventyr

75. Vikings (HBO/C more)

Holder stilen foreløpig i sin femte sesong. Kong Ragnar er borte, men det er plenty andre med ambisjoner om å bli Viking-konge. Og dronning. Allianser, viking-tokt, brutale kamper og personlig drama.

76. Ray Donovan (HBO)

Serien følger Ray, en fikser i Hollywood, som må rydde opp etter rikfolk, kjendiser, drittsekker og alle andre som har rotet det til for seg. Og Ray selv og hans dysfunksjonelle familie klarer alltid å sose seg inn i noe ugreit sjøl.

77. The Leftovers (HBO)

Hva skjer når to prosent av Jordens befolkning forsvinner, og apokalypsen kanskje nærmer seg? Denne serien har to små prosent mystikk, resten menneskelig drama.

78. Black Sails (Netflix)

Ganske god sjørøverserie fra den gangen seilskutene var store, kanonene dødelige, kvinnene vakre og menn gikk med sverd. Mer action og framdrift en finspill, men dette fungerer på en slags «Prison Break»-måte.

79. The Walking Dead (HBO)

Zombie- og apokalypse-serie nummer 1. Verden går til helvete, zombienen er over alt og menneskene må kjempe for hver meter de tar. Men er zombiene egentlig verre enn menneskene når det røyner på?

80. Stranger Things (Netflix)

Amerikansk grøsser- og science fictionserie med handling lagt til 80-tallet. Hemmelige eksperimenter, overnaturlige hendelser og en kameratgjeng som havner midt i suppa. Høyt elsket av mange.

81. Fear The Walking Dead (HBO)

Mer zombier, mer post-apokalypse, men strengt tatt mer mennesker og litt lavere puls enn søsterserien The Walking Dead. Følger en familie som må forholde seg til hverandre, andre folk og zombiene.

Michael Desmond/AMC

82. Westworld (HBO)

Spektakulær «hva er det egentlig som skjer her»-serie. Futuristisk opplegg med masse teknologi blandet med vill vest og overraskende vendinger og forklaringer. Fiffig konstruert historie på mange plan. Ny sesong til våren.

83. Outlander (Viaplay)

Spennende og sexy historisk drama om en lykkelig gift sykepleier som kommer over en portal som tar henne flere hundre år tilbake i tid i Skottland. Her blir hun innblandet i krigen mot engelskmennene, og treffer også den opprørske Jamie.

84. Black Mirror (Netflix)

Tankevekkende, morsomme eller skremmende enkeltstående episoder, som alle har det samme kritisk-satiriske blikket på framtidens teknologiske samfunn. Britisk og velspilt.

Gamle hits

85. The Knick (HBO)

Sykehusdrama med den forholdsvis narkomane og definitivt geniale John Thackery (Clive Owen) som bærebjelke. Fascinerende innblikk i gammel kirurgi blandet med masse drama og veldig gode folk i rollene. Tidenes beste sykehusserie.

86. Justified (HBO)

Moderne westernserie, full av bråkjekke replikker og finurlige krimsaker i de amerikanske sørstatene. Tidvis gnistrende godt spill av blant andre Timothy Olyphant og Walton Goggins.

87. Show Me A Hero (HBO)

Politisk miniserie om Yonkers-ordfører Nick Wasicskos kamp for å bygge kommunale hus til vanskeligstilte. Det blir det bråk av i denne serien som gir et godt innblikk i både politisk spill, sosiale forskjeller og en New York-forstad sent på 80-tallet.

88. Luther (Netflix)

God, britisk krim med Idris Elba i overbevisende rolle som plaget politimann. Klassisk «loven i egne hender»-opplegg. Masse personlig drama + små og store krimsaker.

89. House of Cards (Netflix)

Kevin Spacy er i trøbbel, og ute av serien, men du verden for en serie. Dette er maktkamp på aller høyeste nivå, renkespill, storpolitikk og et meget underholdende drama om Francis og Claire Underwoods nådeløse framferd i amerikanske politikk.

90. The Wire (HBO)

Kanskje verdens aller beste politiserie. Realistisk, grovkorna og fantastiske skuespillere gjør politi- og røver-leken i Baltimore til en fest. Finnes i en flott remastra versjon. Bør sees av alle.

91. Breaking Bad (Netflix)

Kjemilærer og familiefar Walter White får diagnosen lungekreft og vil sikre familien. Han havner i narkobransjen sammen med rotehue Jesse. Storveis serie som holder formen fra start til slutt.

92. Better Call Saul (Netflix)

Feiende flott spin off av «Breaking Bad». Følger den snuskete - men hjertevarme - advokaten Jimmy McGill og et fargerikt persongalleri rundt ham i Albuquerque, New Mexico. Nydelig hovedrolle av Bob Odenkirk.

93. True Detective (HBO)

«Om du rører ved ondskapen, vil den snart berøre deg», lokker serien med, og den holder det den lover. Glimrende krimdrama med knallgode folk i rollene, sterk historiefortelling og en dypdykk i mørket.

94. Quarry (HBO)

Flott actiondrama fra Memphis tidlig i 1970-årene. «Marinesoldaten Mac Conway kommer hjem etter sitt andre utenlandsoppdrag i Vietnam. Han havner i trøbbel med småkjeltringer, storgangstere og andre som lever langs Mississippis elvebredde.

95. Deadwood (HBO)

Grovkorna westernserie med friskt språk, fine folk og skikkelig vill vest-handling fra Sør-Dakota rundt 1870. Ian McShane spiller fantastisk i rollen som bar- og horehus-eieren Al Swearengen.

96. Masters of Sex (HBO)

Fortellingen om William Masters og Virginia Johnson, to pionerer i sexforskningen på 50- og 60-tallet. Litt humor, masse tidskoloritt og ja, en god del sex, men i forskningens navn, selvsagt.

97. Sopranos (HBO)

Kanskje den beste av dem alle, og en av få serier som definitivt tåler å bli sett en gang til. Fantastisk mafiadrama. Punktum.

98. Curb your enthusiasm (HBO)

Larry David er mannen som startet pinlighetshumobølgen. I år har det kommet en ny sesong, den niende, og den viser at Seinfeld-skaperen absolutt holder koken som selvsentrert kverulant i Hollywood-boblen.

99. Sons of Anarchy (Netflix)

De sju sesongene om den Hells Angels-liknende motorsykkelklubben, med alle sine eksterne og interne konflikter, er et must for mafia- og kriminelle nettverk-elskere. I serieslekt med både Sopranos, Animal Kingdom og Justified.

100. Californication (HBO)

Historien om den sprengkåte hankatten Hank (David Duchovny), som lever rock’n roll-livet i Los Angeles etter å ha hatt suksess med en bokutgivelse. Stjernespekket, velskildret og ufordragelig morsomt.