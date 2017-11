Verdenskjent komiker til DNB Arena

Etter å ha turnert i over 60 byer i USA er Jeff Dunham endelig klar til å pakke «vennene» sine i kofferten og ta med ”Passively Aggressive”-turneen til Europa. Den 24. mai tar han turen til DNB Arena, Stavanger.

- Det er helt fantastisk å få Jeff Dunham tilbake til Norge igjen. Han er verdens beste og mest kreative buktaler, og samspillet han har mellom seg og dukkene er virkelig helt unikt. De krangler, fornærmer hverandre og publikum blir inkludert på en helt unik måte vi ikke har sett av noen andre enten de kaller seg buktalere eller komikere, sier Sindre Pernell Nordby fra arrangøren A Comic Soul.

Jeff Dunham slapp nettopp sin standup-spesial Jeff Dunham: Relative Disaster på Netflix denne måneden. Her har han blant annet med sine elskverdige og gale karakterer; den hyperaktive Peanut, gamle, gretne Walter, ”rednecken” Bubba J, og kanskje den mest kjente av de alle, Achmed the Dead Terrorist. Gjennom showet diskuterer de alt fra famille og politikk, og de vurderer hva et nytt medlem til deres allerede dysfunksjonelle familie kan bety, derav navnet Relative Disaster.

Hans YouTube-kanal følges av over 1,3 millioner, videoene har blitt sett over en milliard ganger og på Facebook har han over 9,8 millioner fans som følger han. Jeff Dunham har også Guinness-rekorden i mest solgte billetter for en stand up-turné.

