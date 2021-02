Stilsikker, velspilt kranglefilm

Et samboerpar som bruker en natt på å krangle med hverandre hjemme hos seg selv, kan det virkelig bli bra film? Så absolutt, men samtidig er «Malcolm & Marie» en temmelig utmattende opplevelse.

Zendaya og John David Washington spiller et par som krangler og blir venner igjen gjentatte ganger gjennom natten. Foto: DOMINIC MILLER/NETFLIX © 2021 / DSC03438-2

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Malcolm & Marie

Dramafilm skrevet og regissert av Sam Levinson. Skuespillere: John David Washington og Zendaya. Aldersgrense: 13 år. Slippes på Netflix 6. februar.

Det har selvsagt blitt noen koronafilmer når vi nærmer oss ett år med unntakstilstand. «Malcolm & Marie» er et godt eksempel på hvor vellykket det tross alt kan bli å lage film med bare to skuespillere, uten statister, på et begrenset område, så lenge man har dyktige folk både foran og bak kamera og ikke minst et manus som virkelig slår gnister.

Handlingen starter når samboerparet som filmen har hentet sitt navn fra kommer hjem fra en premierevisning av regissøren Malcolms nyeste film. Han er høy på livet etter å ha mottatt store mengder skryt fra de frammøtte, og er klar for å fortsette festen hjemme i sitt påkostede, stilige hus i Malibu. Men kroppsspråket til samboeren Marie tyder på at hun ikke deler hans entusiasme. Etter å ha vært sur og tverr i den innledende dialogen, kommer det fram at Malcolm har glemt å nevne henne i takketalen sin. Uheldig, men ikke utenkelig, men etter hvert som de to bruker natten til å hakke løs på hverandre, forstår vi at det er mer som ligger bak.

Malcolm og Maries lange krangel ville antakelig ikke aldri funnet sted i virkeligheten, for her får hver av dem rikelig med taletid, uten å bli avbrutt av den andre. De diskuterer også filmbransjen, amerikansk identitetspolitikk og rasisme, og Malcolm lufter sin frustrasjon over å alltid bli tolket politisk i et fantastisk velformulert og velspilt sinneutbrudd. Dette er med andre ord også en film om filmbransjen, noe man gjerne vil tenke på som en sjanger for spesielt interesserte, men som like fullt er en øvelse mange filmskapere og filmelskere ser ut til å sette stor pris på.

Det er ikke til å komme bort fra at det kan bli litt ensformig å se to mennesker krangle i nesten to timer, og dette er nok ikke en film alle vil orke å fullføre. Samtidig er det framdrift i historien, når bakgrunnen til de to kranglefantene gradvis avdekkes gjennom dialogen. De to skuespillerne skal ha mye av æren for at filmen fungerer så bra som den faktisk gjør, den er vakkert og stilsikkert filmet og det er fascinerende å se hvordan styrkeforholdet mellom de to ruller fram og tilbake mellom dem.

Etter en liten halvtime begynner man å lure på hvorfor i alle dager disse to holder ut med hverandre. Resten av filmen går på sett og vis med til å svare på dette. Svaret vi får er overbevisende, men det er en ganske utmattende opplevelse å følge resonnementet helt i mål.