En fornøyelse å lese

Etter å ha lest Erik Fosnes Hansens nye roman, synes Aftenbladets anmelder det er befriende å lese en forfatter som på en så forfriskende måte insisterer på diktningen og ikke bekjenner seg til tidens rådende tendenser til selvfremstilling og virkelighetslitteratur.

Sigmund Jensen

Erik Fosnes Hansen: Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin. Roman. 454 sider. Cappelen Damm.

Erik Fosnes Hansen (1965) er den bråmodne begavelsen som imponerte med debuten (1985) og fikk sitt internasjonale gjennombrudd allerede som 25-åring (1990). Årets løsslupne og drømmeliknende roman preges først og fremst av språklig overskudd, fantasi og skriveglede, og stadfester forfatterens tidløse kvalitet og kaliber.

Det handler om to alkymister som ad byråkratiske og legislative omveier skal sette opp en forestilling i byen Jüterbog, hvis teater har et eget kunstnertoalett «som gir fra seg beroligende fuglelyder når man kaster opp». Byen styres av den bortskjemte grevinne Clothilde, som elsker rosa og daglig skriver meldinger på en «himmelskriver» til sine undersåtter i dette fysiokratiske samfunnet som bekjenner seg til «Vår Frue av de Overfladiske Gleder». Det er vanskelig ikke å tenke på våre dagers rosabloggere.

Her er ellers en hund og en katt som vaktsomt følger med, en fattig mor som stenger sin uskikkelige sønn inne og ikke vet om hun skal selge ham eller slå ham i hjel, og hennes mikrobe-infiserte datter Freya (krig, død, fruktbarhet) som er dødsdømt og tilsynelatende intetanende om kolonien av subversive, konspiratoriske hvite mus i familiens piano.

Her er snakkende dyr og brøddeiger med egen vilje, referanser til religion og filosofi, kunst og litteratur, og en god del i stil, stemning og temperatur som bringer tankene til Boris Vian og Gudmund Vindland, James Bond: «Ristet fløteskvett? Eller rørt?» og matskribenten Fosnes Hansen: «eggedosis med friterte hanekammer og honningsøtet muldvarpaspik med savoyardkjeks», Bruce Robinsons «How to get along in advertising» og Terry Gilliams «Brazil», for her er både rørpost og vaktmenn som snakker psykotisk med sine vorter, samt Monty Python: «O store onkel som er så stor», og de hemmelige tjenester: «Hils den du vet og si at den han vet har kommet med en melding til ham om det han vet». De kongelige forgjengere heter Walttbart, Halbbart og Trottelbart, sakførerne heter Glumm, Grimm og Fromm, og byens ledende bladsmører bærer det megetsigende navnet Max Gnell.

Det hele likner et drømmeunivers, og vel så ofte et mareritt, miljøet er på en og samme tid middelaldersk føydalt, magisk og moderne futuristisk; Black Adder og Harry Potter møter Franz Kafka og Fritz Lang. Samfunnet trues av subversive krefter, agenter og dobbeltagenter, og der er alltid et «men». Det begås flere grufulle forbrytelser og alt topper seg med gullmakernes forestilling, før det munner ut i et rettssalsdrama og en journalistisk oppsummering ført i pennen av «årets Bronsepenn», Jochen Bochnoch.

Dette kan altså utmerket gjerne leses satirisk, politisk og samfunnskritisk. Alle personer og funksjoner kan uten større vanskeligheter overføres til våre dagers samfunn, og særlig kjenner vi oss vel igjen i det kafkaske byråkratiets allestedsnærværende urimeligheter.

Det er en fornøyelse å lese, og samtidig er kanskje denne friksjonsfrie prosaens medrivende eleganse også romanens største svakhet. Selv kan jeg nok styre min begeistring for snakkende dyr. Samtidig er det litt befriende å lese en forfatter som på en så forfriskende måte insisterer på diktningen og ikke bekjenner seg til tidens rådende tendenser til selvfremstilling og virkelighetslitteratur. Fremtidsfarse eller samtidssatire, eller noe annet. Godt gjennomført er det. Døm selv.