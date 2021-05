Ukens anbefalte sanger

Poppreget visesang er hva Christina Flood gir oss.

Sarah Hestness Foto: Ronnie Larsen

Geir Flatøe Journalist

Bergenseren Christina Flood har slått seg ned i Stavanger, og i 2019 ga hun ut sin første ep, «Husk meg (når det trengs)». Den ble fulgt opp av ny ep, og nå er det tid for en single.

På duetten har hun med seg Edvard Borneo, som er artistnavnet til Edvard Nordbø fra Stavanger. Han er ellers kjent fra bandet Open G.

«Lik meg (Men ikke lik meg)» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Lik meg (Men ikke lik meg) – Christina Flood & Edvard Borneo

Root City – Fantastic Negrito

Elevator boots – Counting Crows

We’re on our way now – Noel Gallagher’s High Flying Birds

Central Hillside blues – Dave Simonett

Go – Chip Taylor

That’s the way love is – Ben Watt

Don’t leave me – HMLTD

Hush – The Marias

Dagboken – Siv Langøy

The dirt eaters – The Breeders

Deep end – Iraina Mancini

Diamond studded shoes – Yola

Tracks & traces – Earl 16 & Poorman Dub Sound

Daughter of a rifleman – Vargas & Lagola

Rocky trail – Kings of Convenience

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.