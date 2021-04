– Fortsetter dette, så er vi utsolgt før helgen!

– Jeg tror vi selger ut hele greia. Det renner ut billetter, sier Øivind Ekeland.

Guns N' Roses kommer til Forus travbane i 2022. Billettsalget går strålende, ifølge Øivind Ekeland.

– Take me down to the Paradise City, where the grass is green.

– Hei, Øiv ...

– And the girls are pretty!

– Du, hvorda ...

– Oh won't you please take me home!

– Ekeland! Hvordan går det med billettsalget til Guns N’ Roses?

– Det går så sinnssykt godt! Oh won't you please take me home!

Å pumpe konsertarrangør og festgeneral Øivind Ekeland for informasjon mens det koker i billettbestillingen er en smule utfordrende. Han synger nesten mer enn han snakker.

– Oh won't you please take me home! Og det verste av alt er at det er helt sant!

– Hva er helt sant?

– Det går så det griner. Fortsetter det sånn, er vi utsolgt før helgen.

Mange! Veldig mange!

Onsdag 15. juni 2022 kommer Guns N’ Roses til Forus travbane. Ekeland er med på arrangørsiden sammen med Live Nation, Viking og Per Vervik. En time etter at billettsalget åpnet, er Ekeland en glad mann.

– Folk er så sinnssykt hungrige etter en skikkelig konsert nå, og jeg er virkelig over the moon.

– Hvor mange billetter har dere solgt?

– Mange! Veldig mange! Jeg kan ikke gi deg et nøyaktig tall, for der solgte vi 200. Der solgte vi 200 til. Det jeg kan si er at hvis det fortsetter i dette tempoet, kan vi fylle hele travbanen før vi tar helg.

– Har dere passert 15.000? 20.000?

– Det stiger og stiger. Vi passerer milepæler hele tiden. Hvis jeg gir deg et tall nå, er det helt feil når du har skrevet det. Oppsummeringen tar vi litt senere, men jeg tror vi selger ut hele travbanen. Jeg er veldig, veldig happy, sier Ekeland.

En test

For å få med deg herligheten må du ut med 860 kroner for en billett. Det aller gjeveste området rett foran scenen, Golden Circle, letter deg for 1765 kroner. For den såkalte Paradise VIP Lounge-pakken må du ut med 2500 kroner. Da får du et separat område, egen inngang, separat toalettsone, egen bar – men etter alt å dømme den samme musikken.

Det ordinære billettsalget startet fredag 9. april klokken 09.00. Svært mange har imidlertid kunnet skaffe seg billetter i dagene før. Medlemmer av fanklubben, gode Viking-kunder og folk på andre e-post-lister har kunnet boltre seg i forhåndssalg en stund før slusene ble åpnet for hvermannsen.

Da Øivind Ekeland presenterte Guns N’ Roses-konserten på tirsdag, var han sterk i troen, men også en anelse spent. Dette er første gang han skal selge billetter til et stort etter-korona-arrangement.

Øivind Ekeland blir overrasket med Stavanger kommunes kulturpris av ordfører Kari Nessa Nordtun i 2020. Foto: Pål Christensen

– Mange i dette store systemet har vært spente på hvordan dette ville gå. De rapportene jeg får er at de store guttene er ekstremt fornøyde. Jeg er selvfølgelig kjempeglad, og det verste i denne historien er at det er helt sant. Jeg tror vi selger ut.

40.000

På Forus travbane er det satt en makskapasitet på 40.000 publikummere. Området er så stort at det kan tilrettelegges for flere, men da må både infrastruktur, vakthold og andre fasiliteter oppskaleres. 40.000 er for øvrig identisk med publikumstallet på Guns N’ Roses-konserten på Valle Hovin i Oslo i 2018.

Første gang travbanen inviterte på en stor konsert var da countrystjernen Alan Jackson besøkte anlegget i 2011. Da møtte cirka 13.000 personer – og omtrent like mange cowboyhatter – opp en sommerkveld i august.

Den virkelig ilddåpen kom da Justin Bieber entret scenen 7. juni 2017. Den da 23 år gamle superstjernen kunne samlet 36.000 publikummere. Opptellingen viste at det manglet drøyt 10.000 på full bane.