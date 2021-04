Rock for rockens skyld

Et album laget av folk som liker det de holder på med.

My Ken er vokalist Maiken Hobberstad, gitarist Lasse Fuglestad, bassist Rune Båtsvik og trommeslager Razmus Viggen. Foto: My Ken

My Ken: «Floorflyers» (My Ken)

Jærske My Ken digger rock. Altså sjangeren, men også det rocken står for: Frihet, attitude og guts. Debutplaten deres tar nemlig et dypdykk inn i rockens mange klisjeer, men bandet gjør det med oppriktig lidenskap.

Plata har låtene om den åpne veien og kjærlighet. Den har balladene, riffene og den ene låten som lener seg mot metallen. Tekstene er rett frem og personlige: Her får hverdagslivets frustrasjoner slippe ut. Det instrumentale er standard, men på plass. Vokalen oser av selvtillit og attitude, men vakler ofte, spesielt når det skal dras på.

Det er dessverre lite nytt å melde i My Kens univers, men det er kanskje ikke meningen heller? «Floorflyers» virker mer som et tributealbum enn noe annet. Kanskje ikke så rart da bandmedlemmene kommer fra coverbandet Rambukk?

Uansett, albumet gir ikke bandet tittelen «regionens nye rocke-håp», men ikke alle trenger å være det heller. Noen ganger er nok bare å digge rock ’n roll og drite i hva en anmelder synes.

Beste spor: «On a roll».