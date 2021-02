Masete film om dum dame som drar på ferie med et esel

Dette er en av de filmene som styrker alle fordommer man måtte ha om franskmenn.

Franske filmer handler fascinerende ofte om folk som er utro. Denne er ikke noe unntak.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Elskeren, eselet og meg

Skuespillere: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, Jean-Pierre Martins, Louise Vidal. Sjanger: Komedie. Regi: Caroline Vignal. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Tidlig på 90-tallet gikk en fransk såpeserie som het «Helene og gutta» på tv. Det var en herlig skrullete lavbudsjett-produksjon av det slaget som antakelig bare hadde ett kamera, derfor måtte alle skuespillerne sitte på samme side av bordet da de var på kafé. Alle rollefigurene bedrev utroskap i større eller mindre utstrekning, og ingen av dem oppførte seg slik normale mennesker gjør. Da jeg så «Elskeren, eselet og meg» kom jeg til å tenke på disse folkene igjen, for her har vi å gjøre med en hovedperson som oppfører seg like usannsynlig idiotisk. Det er bra det er et «meg» i tittelen, for denne filmen er et slags studium i hva det vil si å være selvopptatt. Det kan i og for seg være morsomt nok, men det lugger når det er meningen at vi skal heie på en protagonist av dette slaget.

Hovedpersonen er småskolelæreren Antoinette (Laure Calamy), en sjarmerende og vakker kvinne som lider av kronisk munndiaré og som har et hemmelig forhold til faren til en av sine elever. Når det viser seg at han akter å reise på sommerferie sammen med kone og barn i stedet for elskerinnen, forstår hun ingenting. Siden verken fornuften eller det moralske kompasset er påkoblet, bestemmer hun seg for å følge etter ham på fottur i Sør-Frankrike, en reise hun er et stykke under middels godt utstyrt for å gjennomføre. Hun takker også ja til å ta med seg et esel som bagasjebærer, tilsynelatende uten å kjenne til uttrykket «sta som esel». Dermed får vi mange forsøksvis festlige scener hvor hun prøver å få sin nye følgesvenn til å gå i den retningen hun hadde tenkt, og det blir forutsigbare farse-forviklinger når hun endelig møter på sitt hjertes utkårede og hans brysomme familie.

Kanskje er det meningen at vi skal se på hovedpersonen som en slags sjarmerende og vimsete Bridget Jones-type, og hovedrolleinnehaver Calamy legger virkelig en hederlig innsats inn dette banale materialet. Dessverre er det vanskelig å se på de sentrale personene som noe annet enn litt stakkarslige. Til å være kategorisert som komedie er den fascinerende lite morsom. Om ikke annet byr filmen på mange flotte naturbilder og trivelige skildringer av rause, franske måltider. Det er nesten så man får lyst til å dra på tur i den franske fjellheimen selv. Helst uten esel.