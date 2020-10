Perfekt kokt egg

EGG3 består av Ståle Birkeland, Vidar Schanche og Arild Hoem. Foto: EGG3

EGG3: «Doppelgänger» (Vido)

EGG3 er et av mange band med jazzfolk som gir seg i kamp med rocken. Vidar Schanche, Ståle Birkeland og Arild Hoem pøser ut gitarer, sax, trommer, synther og effekter i en tidvis heseblesende miks av tungmetall, progrock og impro.

De er ganske frie, musikalske sjeler, men her har de også fine rammer som gjør det hele angripelig, også for lyttere som først og fremst sokner til hovedveien.

De gjør en fin, ujålete versjon av The Cures «A forest» med knallgode Eva Bjerga Haugen på gjestevokal. Her er det et nikk i retning Schanches «Twin Peaks»-prosjekt. EGG3 har litt eksperimentell Radiohead i seg og en liten dæsj Shining, og allerede på det gode tittelsporet rekker de både å være dvelende jazzband, insisterende progorkester og alternativt rockeband.

Hør også på «We accept you, one of us», en creepy og nesten morsom balladesak med en herlig, vindskeiv klage-saksofon.

EGG3 er akkurat tøft nok og akkurat langt nok ute. Bra folk, gode låter og godt laget.

Få det spilt!

Beste spor: «A forest», «We accept you, one of us».