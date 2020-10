En god mann i disse tider

Han er sparsom med platene, men de er til gjengjeld bra når de først kommer.

Publisert: I går 10:28

Elvis Perkins er ute med sitt fjerde album på 13 år. I tillegg har han jobbet med filmmusikk. Foto: Ebru Yildiz

Geir Flatøe

Elvis Perkins: «Creation myths» (MIR/Border)

Det er gått fem år siden forrige ordinære album fra Elvis Perkins, og i mellomtiden har han gitt ut en plate med lydsporet til broren Osgoods grøsser «The Blackcoat's daughter».

Denne gang er det ikke mye å grøsse av. Produsent Sam Cohen har gitt visene et tykt og varmt teppe av strykere, blåsere og tangenter. Kutt for kutt lyder det fint, men etter en stund kunne det vært fint hvis noen hadde åpnet vinduet og luftet ut.

Sangene er gamle skisser som er blitt liggende og først gjort ferdig nå, men føles som barn av disse tider: Leave me alone with my headphones, I’ll be alright. I’ll leave you alone with your headphones, we’ll be just fine, synger han i saktegående «See through».

Vi stenger oss inne og venter på bedre tider. Da er crooneren Perkins god å ha med seg.

«I know you know» har en forsiktig smak av solo-Lennon, mens «Mrs. & Mr. E» er countrypreget 70-tallsretro. Begge er vakre sanger, og det er mer av samme sort.

Bakgrunn til Elvis Perkins er ikke like fredelig.

Han er sønn av Anthony Perkins, som spilte den sinnsyke morderen i «Psycho», men som ellers var en stor fan av Elvis Presley. Anthony Perkins døde av Aids i 1992.

Moren var fotograf Berry Berenson, som var passasjer på det første av de to flyene som ble kapret og tvunget til å kollidere med World Trade Center i New York 11. september 2001. Alle de 92 om bord døde.

Beste spor: «I know you know», «Mrs. & Mr. E», «The half life».