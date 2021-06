Oi, en perfekt sang!

SINGEL: Noen ganger dukker det opp en sang som bare er perfekt. Den limer seg til hjernen. Du blir avhengig av den. Du ligger og nynner på den klokka to om natten, fordi den er alt du kan ønske deg i en sang. Aslag Haugen fra Hellbillies og Martin Hagfors har laget en sånn. De har nesten laget to. «Cry In Public» er en nydelig, perfekt liten etter-katastrofen-låt og med lett americana-swing og indepop-følelse snor seg fram, gynger forsiktig og er altså så fin at man bare må sette seg ned. Hagfors’ lyse vokal, Haugens gromme røst. Nei, det er helt perfekt.

For å gjøre godt enda bedre får de med seg Olaf Olsen, Nikolai Hængsle og Nina Elisabeth Mortvedt fra fabelaktige Band of Gold, som bidrar sterkt også på sang nummer to: «The Table Takes All». Mer indie-lyd, mer flott melodi, mer glimrende trestemt harmoni og drivende gitarer.

En aldeles strålende dobbeltsingel der, altså, og hvis ikke disse to herrene lager et album sammen, forstår jeg ingen ting. Få. Det. Gjort.