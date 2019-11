Støtte til Radioresepsjonen i Kringkastingsrådet

Ifølge bransjenettstedet Kampanje reagerte flere at medlemmene på NRKs beslutning om å fjerne innslaget, der Sagen framførte «et internt notat om klima og rase» som en del av spalten «Flauhetskonkurransen».

Rådsmedlem og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var blant dem.

– Jeg synes dette var et av de fremste eksemplene på et fenomen som brer om seg og som vi alle i mediene skal være sterkt bekymret over, nemlig krenkelseshysteri. Det er misforståelser, og av og til feiltolkninger gjort med vilje, som er med på å innskrenke ytringsrommet i Norge, sa han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen uttalte seg også i Kringkastingsrådet. Han betegner diskusjonen i ettertid som viktig.

– Sånn sett mener jeg at den konkrete flauhetskonkurransen i dette programmet må være et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt, for det har ført til en diskusjon om satirens grenser, om krenkelse. Det har ført til en diskusjon her i huset om mangfold i positiv forstand, sa kringkastingssjefen.

Innslaget er blitt fjernet fra nettet etter initiativ fra programlederne selv.

