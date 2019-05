Politisk protestpønk fra gamle helter

1 2 3 4 5 6

Bad Religion: «Age of unreason» (Epitaph)

Det er seks år siden forrige album fra de evigunge pønkerne, som fra starten tidlig på 80-tallet aldri har skydd unna å rette pekefinger mot makthaverne og langfinger til ignoranse og urett.

Musikalsk durer de også på som før: Full fart framover, en drivende bass i selskap med tre gitarer lag på lag, og melodilinjer og vokalharmonier som få andre band i sjangeren kan matche.

Å «være politisk» framstår som en nødvendighet i USA akkurat nå, også for musikere. Men få klarer å formulere budskapet sitt like treffende som den doktorgradsutdannede vokalisten Greg Graffin i "End of history":

Nostalgia is an excuse for stupidity.

I don't believe in golden ages

Or presidents who put kids in cages

Flere ganger framkaller de håpefull harme og gåsehud. Albumet er intelligent, det er nødvendig og det er kanskje det beste albumet de har gitt ut på 15 år – selv om det er et par låter for langt.

Beste spor: «My sanity», «End of history».