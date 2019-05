Lys pønk i en mørk verden

1 2 3 4 5 6

Tacocat: «This mess is a place» (Sub Pop/Playground)

Too much to say, so I don't say anything, synger Tacocat i åpningskuttet «Hologram». Heldigvis har de ett og annet de likevel vil påpeke, selv om mye av den gamle lystigheten er erstattet med et mer kynisk syn på livet.

Irony falls short of the real thing, the joke is that the joke is already a joke, heter det i «The joke of life», der melodien er hentet rett fra 60-tallets solbrune jentegrupper. Om tekstene er mørkere, er musikken fortsatt lys.

Vokalist Emily Nokes, bassist Bree McKenna, gitarist Eric Randall og trommis Lelah Maupin startet i 2007 og skapte seg et navn som feministiske poppønkere med sans for humor og iørefallende melodier.

Så kom valget i 2016. Albumet er Tacocats svar på en ny hverdag.

What a time to be barely alive, synger de i «Crystal ball» og legger til: Truth spread so thin, it stops existing.

Det finnes likevel håp, humor og grunner til å komme seg ut av senga. I det minste kan man skaffe seg et kjæledyr, som i «Little friend».

Beste spor: «New world», «The joke of life», «Crystal ball».