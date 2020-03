Knallsterk serie om flukten fra et parallellsamfunn

«Unorthodox» viser fram mange problematiske og lite flatterende sider ved det avstengte samfunnet til ultraortodokse jøder i New York.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ett år etter bryllupet, forsvinner plutselig Esther fra det lukkede jødiske samfunnet i Brooklyn. Foto: Anika Molnar/Netflix / UNO_Day 13 of 48_6349

Kine Hult Journalist

Unorthodox

Dramaserie i 4 deler. Tilgjengelig på Netflix fra 26. mars.

En slags historisk berettiget skepsis mot omverdenen preger det hasidiske samfunnet i Williamsburg, Brooklyn, slik det skildres i «Unorthodox». Her, i metropolen New York, hvor man skulle tro at alle muligheter for livsutfoldelse lå åpne, finnes et parallellsamfunn med sine egne regler, normer, skikker og språk. Det er strenge regler for hvordan menn og kvinner skal te seg, sistnevnte har først og fremst rollen som underdanige mødre som skal gjøre sitt beste for å få opp befolkningstallet.

Yanky (Amit Rahav) tar opp jakten på sin forsvunne kone. Foto: Anika Molnar/Netflix / UNO_NY_Day 4 of 4__ANK8789

Les også 100 filmtips for rolige dager

Ny og ukjent verden

Det er dette samfunnet 19 år gamle Esther en dag rømmer fra. Hun sniker seg ut, tar taxi til flyplassen, og noen timer senere går hun fritt omkring i Berlin. Gjennom å hoppe fram og tilbake i tid, får vi se hvordan livet hennes i det lukkede samfunnet i New York fortonte seg, og gradvis avsløres bakgrunnen for at hun flyktet. Samtidig følger vi den sårbare unge jentas famlende forsøk på å finne sin plass i en verden som er fullstendig ny og ukjent for henne. Hun har aldri eid en smarttelefon, aldri gjort et søk på internett, aldri beveget seg utenfor nabolaget. Det er ingen overdrivelse å si at læringskurven er bratt.

Serien er basert på Deborah Feldmans selvbiografiske bok med samme navn, men serieskaper Anna Winger har tatt seg en del kunstneriske friheter. Kritikken mot det kvinnediskriminerende og gammelmodige hasidiske samfunnet er imidlertid tydelig også på skjermen. Samtidig blir det - heldigvis - gjort litt plass til å forklare hvorfor noen har valgt ekstrem religionsutøvelse og sosial segregering. Det er provoserende, men også tankevekkende. Det er hjerteskjærende å se hvordan Esther blir behandlet, og hvordan det har preget henne. Men det er også lett å føle sympati for den fortvilte ektemannen, som reiser til Berlin for å lete etter henne. Med på reisen er en ikke fullt så sympatisk fetter, og etter hvert utvikler det hele seg til en nervepirrende jakt.

Kinderegg

Sånn sett har serieskaper Anna Winger servert oss et skikkelig kinderegg: En del spenningsserie hvor flukten og jakten får oss til å holde pusten. En del personlig drama hvor hovedpersonen leter etter sin egen identitet. Og en del ramsalt kritikk av et fundamentalistisk parallellsamfunn hvor kvinners frihet er så godt som ikke-eksisterende. Man kunne kanskje tenkt at dette var mye å gape over i løpet av fire timelange episoder, men her balanseres alt fint. Takket være effektiv bruk av tilbakeblikk avsløres gradvis bakgrunnen, mens nåtidens utfordringer folder seg ut foran hovedpersonen.

En viktig grunn til at serien gjør så sterkt inntrykk, er Shira Haas’ fremragende tolkning av hovedpersonen Esther. Hun går igjennom en oppsiktsvekkende utvikling, fra en uerfaren, barnlig brud, til en tøff og egenrådig flykning, som takket være naiv livsoptimisme og et vinnende vesen finner både venner og en retning for livet videre.