Nydelige sanger bak stengte dører

Da New York stengte ned, begynte Chip Taylor å skrive sanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Chip Taylor, til venstre, og Gøran Grini startet samarbeidet under en innspilling i Athletic Sound studio i Halden i 2010. Denne gang har de måttet gjøre opptakene i hvert sitt hjem. Foto: Oscar Andersen

Geir Flatøe Journalist

Chip Taylor & Goran Grini: «NY to Norway & back. Songs from the lock down» (Train Wreck)

Gøran Grini ble hentet inn i siste liten som pianist da albumet «Fuck all the perfect people» skulle spilles inn i Halden for ti år siden, og siden har han vært med på omtrent alt Taylor har gjort.

Det er ikke så rent lite, for 80-åringen er produktiv på sine eldre dager. Han har gitt ut ti album på ni år, og blant disse finner vi trippelalbumet «The little prayers trilogy».

Denne gangen har de måtte jobbe i hvert sitt isolerte hjem; Taylor i New York og Grini i Skien. Sangen «Wounded» dukket opp i innboksen til Grini 25. mars, fire dager etter at Taylor hadde rundet 80 år. Siden fulgte flere.

Hva Grini betyr for den ferdige platen, viser Taylor ved å sette navnene side om side.

Dropbox og Skype ble måten de kommuniserte på. Taylor brukte utstyr vanligvis benyttet til demoer, en Zoom Handy Recorder. Istedenfor å fikse på lyden, har Grini gått motsatt vei og skjøvet stemmen helt fram. Så har han brukt stille netter i hjemmestudioet til å understreke vokalen med ulike instrumenter.

Taylor hadde på bucket-lista at han skulle spille piano på en plate, så Grini tar isteden i bruk mellotron, orgel, bass, trommer, gitar, Rhodes piano, vibrafon og samplinger av strykere og horn. Alt med stor varsomhet og i små doser.

Effekten er slående på sanger som «Romeo», trolig om dødsfallet til en hjemløs under koronaen.

Påskemorgen 2020 var ikke som andre påskemorgener, og «Easter Morning» er like vakker som den er vond. I nevnte «Wounded» finnes det likevel håp.

Ikke alt er elendighet. Taylor åpner med «I find myself looking at you», en varm sang trolig tilegnet kona Joan. De skilte lag tidlig på 90-tallet, men giftet seg igjen i 2008.

Vi får drømmende «In my new beautiful world» og herlige «Hummingbird», om det enkle i livet og med en framførelse der vokalsvikten underveis løfter låten.

Den svake bakgrunnsstøyen får lov å bli værende, enten det dreier seg om en vaskemaskin eller om sirener fra gata utenfor på «Straight up numbers». Dette er siste låt, og sirenene forsterker følelsen av endetid.

Han tar på denne utgangspunkt i en linje som føles riktig, en metode han og John Prine demonstrerte grundig på singlen «Sixteen angles dancing ’cross the moon» i 2015.

På «Friends gather round» bruker Taylor bakgrunnsopptak han har hatt liggende fra sin irske stampub i New York. Vemodige «Buy a whiskey for a friend» har et beslektet tema og er en nydelig sang.

«Which wants what» lyder som en av de siste sangene Johnny Cash spilte inn. Taylor legger mer kraft i stemmen, og Grini tar en Rick Rubin som produsent. Dette er eneste sang på platen gjort med Taylor på gitar og Grini på piano, slik normalen er.

Taylor, døpt James Wesley Voight, er mannen bak «Wild thing», «Angel of the morning» og «Try (Just a little bit harder)». Nå, seks tiår senere, lager han ti sanger du neppe får høre på radio før midnatt, men i all sin skjøre prakt er de enestående fine.

Vi trenger plater som denne, ikke minst når verden ser ut til å måtte stenges ned igjen. Vi trenger venner vi ikke kjenner.

Best av alt: Nylig dukket det opp enda en sang i innboksen til Gøran Grini. Chip Taylor har ikke tenkt å la oss seile vår egen sjø.

Beste spor: «Romeo», «Easter morning», «Whiskey for a friend», «Straight up numbers», «Which wants what».