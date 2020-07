En av sommerens mest velkomne overraskelser

Deilig solskinnspop fra Philadelphia.

Mike Polizze debuterer som soloartist. Foto: Constance Mench

Mike Polizze: «Long lost solace find» (Paradise of Bachelors/Playground)

Mike Polizze har vært vokalist i Philadelphia-bandet Purling Hiss og gitarist i Birds of Maya fra samme by. Nå tar han et avbrekk fra støyrocken og byr på lett sommerpop i solodebuten.

Med seg har han kompisen Kurt Vile, mens Jeff Zeigler (studiomann for War on Drugs) tar seg av opptakene. Det er blitt en plate for lyse og varme dager.

Kassegitaren er grunnlaget, uten at det foreligger noe forbud mot elgitarer og andre hjelpemidler. På singlen «Revelation» plukker for eksempel Vile opp en trompet i tillegg til å kore. Polizze selv synger bam-bam a rambling man, a midnight sham. Til sammen blir det en sang jeg skulle ønske at neste forbipasserende bil med åpne vinduer spilte høyt, istedenfor å teste hvor tunge bassdunk det er mulig å få til.

Polizze åpner med «Bainmarie», en sang som minner den klassiske solskinnsrocken til australierne Chris Bailey og Ed Kuepper.

Det er i det hele tatt en overflod av gode sanger her, så spill dem.

Beste spor: «Bainmarie», «Revelation», «Do do do», «Edge of time».