Isah: «Sukkerspinn og hodepine del 2» (SDKT Entertainment)

Etter det som må beskrives som en rimelig heftig sommer, har 20 år gamle Kaleb Isaac Ghebreiesus fra Storhaug varslet at han kommer til å ta et lite steg tilbake. Men først kommer oppfølgeren til juni-utgivelsen «Sukkerspinn og hodepine del 1».

Med sin lekre, moderne r&b og autotunetunge silkevokal er Isah i ferd med å ta plass side om side med sine store helter og nå også samarbeidspartnere i Karpe. Magdi gjør endog et gjestevers på det som kanskje er den beste låten av alle på de to ep-ene, uimotståelige «Gangster romanse».

De fem strålende produserte låtene svever, smyger og svaier seg inn i øregangene, med mer eller mindre vellykkede skildringer av den kroppslige kjærligheten, fra puppy love i «Rodeo» til mister lova lova i «Rose».

Flere hovedstadsmedier har skrevet at Isah mestrer kunsten å gjøre Stavangerdialekt sexy. Er det en overraskelse for resten av Norge at dirty talk med skarre-r funker fint? Med disse to ep-ene er det uansett slått fast for godt.

Beste spor: «Gangster romanse», «Intro».