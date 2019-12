Vakker og trist om umulig kjærlighet

«Portrett av en kvinne i flammer» er et kostymedrama som virkelig slår gnister.

«Portrett av en kvinne i flammer» er en fascinerende film om to kvinner som forelsker seg på 1700-tallet.

Kine Hult Journalist

Portrett av en kvinne i flammer

Sjanger: Drama. Skuespillere: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino. Regi: Céline Sciamma. Frankrike, 2019. Lengde: 1 t. 59 min. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Handlingen i denne nydelige filmen av Céline Sciamma utspiller seg på slutten av 1700-tallet, på en forblåst og øde øy utenfor Bretagne. Hit ankommer kunstneren Marianne (Noémie Merlant) til et herskapshus hvor det bare bor noen få kvinner - en mor, en datter og en hushjelp. Oppdraget er tilsynelatende enkelt: Å male et portrett av datteren. Det skal brukes som en datidens Tinder-profil, for å få datteren giftet bort til en mann som moren har sett seg ut.

Men det viser seg snart at jobben er mer komplisert enn som så. Datteren Héloïse (Adèle Haenel) har nemlig funnet ut at den eneste måten å unngå dette tvangsekteskapet på, er å unnlate å la seg portrettere. Den forrige maleren måtte gi opp. Derfor skal Marianne utgi seg for å være en slags selskapsdame som skal gå tur med Héloïse for så å male henne etter hukommelsen.

Det høres komplisert nok ut i seg selv, og situasjonen blir ytterligere forverret etter hvert som de to kvinnene utvikler stadig varmere følelser for hverandre. I tillegg får vi en sidehistorie, om den unge hushjelpen som har blitt uønsket gravid og hvordan kvinnene løser den fortvilte situasjonen. Filmen har flere tydelige feministiske budskap, og selv om handlingen foregår for over 200 år siden, er det lett å se hvordan de også kan ha relevans i vår tid.

Men Sciammas film er først og fremst et vakkert og nyansert portrett av to kvinner. Den er en fascinerende og sår kjærlighetshistorie om to som vet at de aldri kan få hverandre, men som prøver å utnytte tiden de har sammen til det ytterste. En av de viktigste grunnene til at det blir så vellykket, er de glimrende skuespillerprestasjonene. Den vakre naturen hvor mye av det hele utspiller seg blir på sin side et perfekt bakteppe og en god illustrasjon for hvordan noe vilt og farlig ligger og lurer rett bak det billedskjønne og behagelige.

