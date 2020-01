En stemme som tåler å stå i sentrum

Klassisk rock av den tunge, men samtidig luftige typen.

Etter mange år som artist, er Krister Tofteberg nå ute med debutalbumet. Foto: Anne Beth Wetteland

Geir Flatøe Journalist

Tofteberg: «Line up behind me» (Tofteberg Music)

Sangen «Hands burned» var ment som et engangsprosjekt på starten av fjoråret, men ga mer mersmak. Deretter fulgte singlen «Line up behind me», nå tittellåt på debutalbumet. Vi snakker om tung rock av den litt seige typen, med vokalen i sentrum.

Det har Krister Tofteberg tøff nok stemme til å bære. Han flyttet fra Sarpsborg til Jæren i 2001, er bosatt på Figgjo og har inntil nå nøyd seg med å spille andres musikk.

Platen er produsert av Jørgen Manke, og med på laget er Tommy Grude, Ørjan Kjos, Toma Rovik, Jørgen Manke og Lars Martin Aasgård. Lydbildet er luftig nok til å gi rom for den enkelte, og sjangermessig er dette musikk som har holdt stand siden 70-tallet. Minuset er at vi har hørt det før, mens plusset er at de vet hva det dreier seg om.

Tittelkuttet skiller seg ut med en tøff, tilbakelent groove, mens det ellers spenner fra det Black Sabbath-aktige gitarriffet i «Fire passion lust» til balladen «Lost». Solid gjort, det hele.

Beste spor: «I wanna wake up», «Line up behind me».

