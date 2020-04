Ensomhet, ansvar, skyld og den store kjærligheten

KRIM: Kriminell feelgood for de som ikke leser krim.

Med sin sorgmuntre stil bør dette være en kriminalroman også for de som ikke leser krim, skriver Aftenbladets anmelder om Håkan Nessers nye bok. Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas Stavanger

Håkan Nesser: Halvmorderen. Krim. 270 s. Oversatt av Elisabeth Bjørnson. Gyldendal.

«Jeg har to leieboere i hodet. De har bodd der lenge, de betaler ikke leie, og de flytter aldri ut. Navnene deres er Skyld og Skam, de må nevnes, og nå er det gjort.»

Noen ganger har forfatteren deg på kroken etter bare noen setninger, og det eneste du vil er å fortsette å lese. Denne boka er slik, selv om den handler om to irriterende gamle gubber og handlingen beveger seg langsomt framover.

Adalbert Hanzon er 73 år og hukommelsen har begynt å svikte. En dag han er på apoteket, ser han en pen kvinne på rundt sytti som ligner umiskjennelig på noen han kjente engang. Men som den sky mannen han er, gir han seg ikke til kjenne, i stedet begynner han å skrive sin selvbiografi.

Adalbert har bare en omgangsvenn, Henry Ullberg som han kjenner fra fengselet. De møtes til whiskey-kvelder med jevne mellomrom, der de prater piss, krangler og røyker Chesterfield. Henry blir innviet i historien om kvinnen, og sammen gjør de sine diskrete undersøkelser. Parallelt med dette skrider Adalberts selvbiografi fram, og vi får høre om vanskelig oppvekst, studenteksamen og veien ut i arbeidslivet. Den unge Adalbert er en våken og reflektert person med mange interesser, men litt reservert. Så treffer han sin store kjærlighet og livet går over i en ny fase. Det er bare ett problem…

Håkan Nesser (f. 1950) debuterte i 1988 og er en av Sveriges mest feirede kriminalforfattere. Mest kjent er han for de ti bøkene om førstebetjent Van Veeteren og kvintetten om Gunnar Barbarotti. De siste årene årene har han skrevet enkeltstående bøker i grenselandet mellom krim og vanlige romaner.

«Halvmorderen» handler om mord, men den handler først og fremst om livet selv. Om ensomhet, fellesskap, kjærlighet og ansvar, om hvor langt vi er villig til å gå for dem vi elsker og om hvordan vi lever med de valgene vi gjør. Adalbert var involvert i dramatiske hendelser for 45 år siden som fikk store konsekvenser for livet hans. Nå er tiden inne for å bringe det hele til en avslutning. For det er ikke slik at tiden leger alle sår.

Det er alltid skyhøye forventninger knyttet til en ny bok av Nesser. Selv om han her ikke når toppnivået for de beste bøkene om Van Veeteren og Barbarotti, er den nesserske magien der fremdeles. Han spinner sitt nett av historier på en suveren måte, og selv om den ytre handlingen lunter bedagelig av gårde, er spenningen der til siste slutt. Med sin sorgmuntre stil bør dette være en kriminalroman også for de som ikke leser krim.