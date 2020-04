Mørkt middelklasse-mysterium

Mange serier tar for seg det som foregår bak den vellykkede fasaden i tilsynelatende idylliske hjem. Her er enda en.

Publisert: Nå nettopp

Tre små jenter og moren deres dør i en brann. Men var det egentlig en ulykke? Foto: Anne Binckenbanck

Kine Hult Journalist

Påskekrim: Deadwater Fell

Britisk tv-serie i fire deler. Sendes på NRK1 fra onsdag 8. april kl. 21.20. Alle episodene kommer i NRK TV fredag 3. april.

Det er noe ved stemningen i «Deadwater Fell» som minner litt om «Broadchurch», og det skyldes ikke bare at David Tennant spiller en av de sentrale rollene. I serien skildres et lite, og på overflaten lykkelig, lokalsamfunn, i en fiktiv skotsk småby. Vel er det små gnisninger mellom tidligere ektefeller med felles barn og det finnes ungdomsgjenger som beveger seg på utkanten av både loven og normene. Men alt i alt ser Deadwater Fell ut til å være et trivelig sted, og de sentrale aktørene framstår som gode eksempler på ryddige folk fra middelklassen.

Helt til tragedien rammer, en kveld etter at landsbyens store og små har kost seg på en slags låvedans. Det bryter ut brann i huset til småskolelæreren Kate og legen Tom, kort tid etter at de har kommet hjem fra kveldens kalas. Kate og de tre små døtrene omkommer, Tom blir reddet ut i bevisstløs tilstand.

På utsiden står blant annet de fortvilte naboene og vennene Jess og Steve. Sistnevnte er politimann, og det varer ikke lenge før han får nyss i at brannen kanskje ikke var noen ulykke, og at det ikke nødvendigvis var flammene som drepte Kate og barna.

Gjennom hyppig klipping mellom fortid og nåtid avdekkes gradvis en rekke gnisninger mellom flere av hovedpersonene. Gamle hemmeligheter kommer til overflaten, og den idylliske fasaden brister hos den ene etter den andre. Serien får godt fram hvor sårbart et lite samfunn som dette kan være, og hvordan det er ekstra vanskelig å leve med uvissheten når alle kjenner alle og ryktene flyter raskt og effektivt.

Dette er på ingen måte grensesprengende originalt, men det er en god vri på den gamle historien om at man aldri helt vet hva som foregår innenfor naboens vegger. Det er absolutt godt laget, spennende og medrivende, selv om de store overraskelsene uteblir.

