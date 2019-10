1 2 3 4 5 6

Neil Young & Crazy Horse: «Colorado» (Reprise/Warner)

Neil har vært en flittig utgiver av nye album de senere årene, men det er sju år siden han benyttet seg av backingbandet Crazy Horse. De var med på hans andre plate i 1969 og har siden deltatt på flere klassiske album.

Nå har han ringt de halvveis pensjonerte gamlegutta igjen, og bassist Billy Talbot (75) og trommis Ralph Molina (74) stiller opp. Gitarist er Nils Lofgren (68), som for 50 år siden var med på innspillingen til albumet «After the goldrush». Han er igjen en del av Crazy Horse.

John Hanlon er medprodusent, og platen er spilt inn i Telluride i Colorado, 2667 meter over havet. Bandet dro sitt gamle opptaksutstyr fra 70-tallet med seg hele veien opp.

Fakta: Neil Young Bakgrunn: Født 12. november 1945 i Toronto i Canada. Utgivelser: 39 studioalbum. «Neil Young» (1969) var det første, og «The visitor» (2017) var det forrige. Også plater med Buffalo Springfield og Crosby, Stills, Nash & Young.

Om du ikke skulle ha skjønt det allerede: Dette er Neil Young av godt, gammelt merke.

Innimellom tar riktignok kjærligheten til hans nye kone og engasjementet for å redde kloden overhånd, men hvem kan laste ham for det?

På «The Monsanto years» (2015) og «Peace trail» (2016) tok han et nådeløst oppgjør med storindustrien. Denne gangen lar han kampen fortsette bare i enkelte sanger, noe som gjør det lettere å fordøye dem.

Albumet starter med «Think of me», kassegitar, munnspill og fin koring. Så rufsete vakkert som bare Young kan gjøre det.

Deretter plukker Young og Lofgren opp de elektriske gitarene og gir oss «She showed me love», en sang om hvordan unge mennesker forsøker å redde jorda. Young er kanskje 73, men i hjertet er han 17.

Daryl Hannah

«She showed me love» er en kampsang, men samtidig en nær 14 minutter lang demonstrasjon av hvem det var som fant ut hvor tøft en skurrende gitar kan lyde. Jeg får lyst til å spille «Like a hurricane», «Down by the river» og en haug med andre Young-sanger på nytt.

Godlyden fortsetter i «Olden days», før «Help me lose my mind» er for dem som sverger til den tunge lyden som gjorde at han ble kalt grønsjens gudfar.

«Green is blue» kunne fått plass på «After the goldrush», selv om han den gang ville neppe lagd en sang om klimaendringer, utdøende arter og strandete hvaler. Pianoet fører an i den melankolske balladen om alle tegn på undergang vi valgte å overse.

«Shut it down» passer best på en barrikade, men koringen er like bra som på de andre sangene.

Young har en særpreget, lys stemme, og på «Milky Way» er det den du legger merke til. Selve sangen lyder som en kjærlighetssang til skuespilleren Daryl Hannah som han giftet seg med i fjor. For fem år siden skilte han seg fra Pegi Young etter 36 år. Hun døde av kreft 1. januar i år.

Vi får mer kjærlighet på «Eternity», med et komp av den typen de lagde på 50-tallet og sjelden siden. Litt corny, men søtt.

Med «Rainbow of colors» nærmer vi oss slutten, men kruttet er langt fra oppbrukt. Det er lagd et utall sanger som tar et oppgjør med den nåværende amerikanske presidenten, men dette er kanskje den som blir stående for ettertiden.

Allsangrefreng, Youngs skurrende gitar og en melodi som glir rett inn. Vi, folket, er sterke, synger Young. Murene skal falle.

There's a rainbow of colors

In the old USA

No one's gonna whitewash

Those colors away

Han burde kanskje sluttet der, for den lavmælte kjærlighetsvisa «I do» blir et antiklimaks etterpå.

Neil Young anno 2019 ligner Neil Young anno 70-tallet, uten at det føles foreldet. En herlig plate.

Beste spor: «Think of me», «She showed me love», «Olden days», «Green is blue», «Rainbow of colors».