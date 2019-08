I sine lidenskapers vold

1 2 3 4 5 6

Chigozie Obioma: Et kor av minoriteter. Roman. 443 sider oversatt av Tone Formo. Font.

Nigerianske Chigozie Obioma (1986) hadde knallsuksess med debutromanen «Den forbudte elven» og ble oversatt til et kvart hundre språk, på norsk 2017. Den nektet seg ingen ting i breie naturalistiske skildringer av oppvekst og dagligliv i et Nigeria der den enkeltes liv og familiers sosiale ærgjerrighet blir overstyrt av tradisjon og åndetro, «kultur».

I igboenes kosmologi har enhver sin egen skytsånd, en chi, som en hovedkomponent i personens sammensetning og utrustning. Samtidig er omgivelsene pakket med demoner (djinner).

Alt som skjer, har skjedd før og vil skje igjen, «ingenting i universet er uten presedens». «Jeg har sett det mange ganger», som fortelleren i årets mammutroman, «Et kor av minoriteter», gjentar romanen igjennom. Denne «jeg» er en fortellerstemme som gir forfatteren et grenseløst arbeidsrom i tid og sted, for den tilhører hovedpersonen, Chinonso Solomon Olisas egen chi. En chi er nok sin manns tjener, men kan aldri overprøve viljen hans eller omgjøre beslutningene hans, samme hvor ulykkebringende chi-en på forhånd vet de vil bli («jeg har sett det mange ganger»).

Siden mennesket ikke besitter sin chis erfaring og akkumulerte klokskap, og fordi det verken kan overskue fortida eller vite hva som skal skje i framtid, bakser det som besatt for å få orden på sitt liv. Slik blir «Et kor av minoriteter» tragedien om en god manns uunngåelige bevegelse mot tap, sorg og undergang, drevet som han er av lidenskapelig kjærlighet til en kvinne. Han vil gjøre – og gjør - hva som helst for henne, og ofrer alt for henne.

Det afrikanske miljøet er så eksotisk der, og de forestillingene som skjebnebestemmer menneskenes liv, er sammen med natur og omgangsformer så dramatisk fremmedartede at en nordeuropeisk leser i møte med folk og steder lett overser hvordan vår egen «kultur» – som synes så «naturlig» her, langt på vei determinerer også våre liv. Men han unngår nok ikke å oppleve «Et kor av minoriteter» som en mektig kjærlighetsfortelling, en tragedie, i så vel klassisk som moderne forstand, mens han frustrert bivåner at protagonistens klokere chi ikke kan gripe inn i vertens egne (feil)valg.

Minoritetene er alltid i flertall; men siden folk er folk i alle land, er alt også gjenkjennelig i dette mektige kjærlighetsdramaet av en roman.