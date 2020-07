En stemme fylt med irsk magi

Visker uanstrengt ut skillet mellom nåtid og fortid.

Brigid Mae Power er ute med album nummer tre. Foto: Brigid Mae Power

Geir Flatøe Journalist

Brigid Mae Power: «Head above the water» (Fire)

Brigid Mae Power har en stemme som flyter uanstrengt, nesten mediterende, avsted. Den bringer historier om livets små og store utfordringer, som i tradisjonelle «The blacksmith» der hun oppdager at mannen som har lagt sin elsk på henne, er gift fra før.

Det gjelder forhåpentlig ikke Peter Broderick, en amerikaner hun giftet seg med for fire år siden. Han spilte tidligere i danske Efterklang og er medprodusent. Det samme er skotske Alasdair Roberts, og platen er spilt inn på hans hjemmebane i Glasgow.

Innslag av fløyter, bouzouki og bodhran forsterker folk-preget, men du trenger ikke å like dette for å like Power. Dessuten får du steelgitar, elgitar og synther også, mens hun visker ut grensen mellom fortid og nåtid og tilstøtende sjangere som country, jazz og psykedelia.

Plateselskapet trekker fram navn som Judee Sill og Sharon Van Etten, og album nummer tre er et godt steg på veien mot disse.

Beste spor: «On a city night», «You have a quiet power», «I had to keep my circle small», «Head above the water».