Johnny Depp avviste anklager i retten om at han er en konemishandler

Skuespiller Johnny Depp har saksøkt en britisk avis som har skrevet at han er en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London avviser han anklagene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var et stort oppmøte av presse da Johnny Depp, iført munnbind og solbriller, var på vei inn til retten i London tirsdag. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Tirsdag startet rettsbehandlingen av søksmålet i High Court i London, som er britenes høyeste rettsinstans for sivile saker.

Depp har saksøkt News Group Newspapers, selskapet bak The Sun, fordi avisen i 2018 publiserte en artikkel med tittelen «Hvordan kan J.K. Rowling være genuint fornøyd med castingen av konemishandler Johnny Depp i den nye Fantastiske Fabeldyr-filmen?".

57-åringen erkjente tirsdag at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understrekte at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

– Jeg ler jo også, men jeg har ikke er latter-problem, sa den amerikanske skuespilleren.

Depps ekskone Amber Heard var også til stede i retten. Heard har anklaget Depp for å ha mishandlet henne, noe Depp har benektet.

Også Depps tidligere partnere, Vanessa Paradis og Winona Ryder, ventes å vitne i saken.