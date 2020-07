Fin, fransk feelgood som ender i havari

Det kunne blitt en perfekt feelgood-film om å bli Den Perfekte Hustru, men det sklir ut i sang og dans i en fryktelig finale.

Juliette Binoche styrer en husmorskole som går gjennom en 68-erforvandling i en film som kunne vært svært fornøyelig.

«Hvordan bli en god kone», fransk komedie med Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovski, Edouard Baer og François Berléand. 1 time, 50 minutter, aldersgrense 9 år.

Vi er i 1967, på Van der Becks Husmorskole i Alsace i Frankrike. På denne strenge, klassiske institusjonen leter de unge pigene, etter dinosaurforeldrenes valg, etter den perfekte oppskriften på kaningryte (og sin egen klitoris, men det er på fritiden). De lærer å underkaste seg sine kommende ektemenn, stryke skjorter, korrekt intimhygiene, takt og tone og alt de en perfekt kone skal kunne, ifølge statuttene på skolen. Paulette Van der Beck (Juliette Binoche) ble selv «reddet» av sin mann, og hun formilder med stor entusiasme hvordan man bli den perfekte kone. I korte drag handler det om å slutte å være seg selv, og bli en pent kledd slave.

Det hele fortelles med en solid neve revy-triks. Jentene, de unge, er de normale, mens de voksne er karakterer som småstresset freser rundt for å opprettholde de gamle reglene. Paulettes smånaive og hjertegode stesøster Gilberte (Moreau) og nonnen Marie-Therese (Noémi Lvovsky) har de mest outrerte rollene, noe de gjør på en finfin måte. Revy, altså, men ganske så god revy.

1968 er på vei

Utenfor dørene til Van der Becks Husmorskole er det et gryende opprør. Kvinner, studenter, streiker og politiske omveltninger blir formidlet gjennom radio og aviser, og ikke minst via de unge, blivende husmødrene, som ikke nødvendigvis ser for seg et liv med nydelig kaningryte og ekteskapelige plikter uten nytelse.

Paulette Van der Beck er brekkstangen mellom gammelt og nytt. Hun styrer skolen med classy, men akk så gammaldags hånd, på vegne av sin mann, som hun har underkastet seg. Men etter et ulykksalig møte med en kaningryte er det niks mer mann, og Paulette kan gjøre ... som hun vil? Spoiler: Dette er en fortelling om oppvåkning, om å rive seg løs og bli fri, og bli seg selv.

Binoche er, som hun ofte er, god i det meste hun gjør. Selv i en komedie som er kyllingsalat-lett, er det noe med måten hun planter de høye hælene i bakken. Vi ser at det er noen mer enn oppskrifter og underkastelse der. For alt handler om en kronglete og småkomisk vei fram til den individuelle friheten. De unge er katalysatorene, den voksne generasjonen er bremseklosser. Intet nytt der, altså. Det perfekte skallet til Binoche faller av. Selv om filmen tar tusen snarveier, er historien godt og muntert fortalt. Små, gode scener puttes inn mellom de lattermilde strekkene, det er plenty varme og mye humor her, selv om noe av det komiske potensialet er uforløst.

Nei, nei, nei!

Martin Provost sprer ut små sketsjer, noen hint av sorg og noen lange tråder, blant annet to fine kjærlighetshistorier. Veldig lenge er «Hvordan bli en god kone» er småløyen, koselig, lettbeint og varm fortelling, og en ditto kjekk film. Så skjer det noe mot slutten som ganske sikkert vil splitte publikum. Vi skal ikke røpe alt, men de siste minuttene sklir det helt ut – i sang og dans! I stedet for å nøste opp trådene, konkludere og avslutte, virker det som om en slags dårlig samvittighet kommer over Martin Provost, og han må hanke inn den alvorlige, seriøse feministhistorien gjennom et langt musikalnummer.

Noen vil elske det. De om det. Undertegnede ble sittende og riste på hodet, og gikk oppgitt ut med følelsen av å ha sett en punktering, et havari en meter fra kaien.

Slutten er et velment bomskudd som i seg selv forteller en god del historie, men svikter den historien en filmslutt burde fortelle. Den suger luften ut av noe som kunne blitt riktig fornøyelig, som er riktig fornøyelig i halvannen time. Vi får ta med oss det.