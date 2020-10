Gikk hver til sitt

I løpet av platen skilte hun lag med sin mann produsenten.

Laura Veirs’ 11. album ble en oppbruddsplate. Foto: Bella Union

Geir Flatøe Journalist

Laura Veirs: «My echo» (Bella Union)

Sangene visste at jeg skulle skilles, før jeg visste det selv, sier Laura Veirs om sitt 11. studioalbum. Mens 46-åringen fra Portland forsøkte å holde familien sammen, jobbet underbevisstheten.

I året forut for platen var hun med i en poesi-gruppe, og mange av diktene hun skrev der, endte som sanger. I studio har hun med seg folk som Matt Ward, Jim James, Bill Frisell og Karl Blau, pluss produsent og daværende ektemann Tucker Martine. Da platen var ferdig, var ekteskapet med ham det samme.

Det er blitt en rekke fine sanger av dette, som nydelige «Turquise walls»: When I thought that I might lose you, oh, I trembled like a leaf.

Hun famler seg fram i den nye tilværelsen i åpningen «Freedom feeling», før vi får Ipanema-aktige «Another space and time». «Burn too bright» er om avdøde Richard Swift.

Tempo og stil skifter underveis, men det er de rolige låtene som griper tak. Som varsomme «Brick layer» og ikke minst den vakre avslutningen «Vapor trails».

Beste spor: «Turquise walls», «Brick layer», «Vapor trails».