Like tøff som for 40 år siden

1 2 3 4 5 6

Peter Perrett: «Humanworld» (Domino/Playground)

To år etter det overraskende comebacket «How the west was won» er den tidligere Only Ones-vokalisten tilbake.

Heroin og kokain slukte flere tiår, men 67-åringen virker å være i god form. Han innser at livet kan være godt, men det ville vært naturstridig med en lykkelig Peter Perrett.

I «The power is in you» tror han riktignok på framtiden, men «Believe in nothing» handler om at alt er løgn og elendighet. Det finnes ingen rettferdighet, synger han i gitartunge «War plan red» der han leker med konflikten mellom USA og Storbritannia.

Selv nydelige «Carousel» med kjærlighet skapt i himmelen, handler om at ting går galt. «Heavenly day» er hans parallell til Lou Reeds «Perfect day», men handler om a final day in heaven.

De gode låtene er langt færre enn på det strålende comebacket, men, hei, dette er mannen som ga oss «Another girl, another planet», han er i live og han er tøff som bare det. Det får holde.

Beste spor: «Once is enough», «Heavenly day», «War plan red», «Carousel».