Kiss kan være på vei til Øster Hus Arena

Den offisielle listen til Kiss over konserter går ikke lenger enn til Derby 12. juni 2020, men flere nettsider melder søndag at Kiss skal spille i Sandnes 20. juni 2020. Blant nettstedene er fansiden The Kiss Kruise, som kaller seg Official Kiss Navy Group. Dette er en side for fans som følger bandet på turne og som poster bilder og tekster fra de ulike konsertopplevelsene.

Det er nærliggende å tenke at den gamle supergruppen kommer til Sandnes for å markere åpning av Sandnes Ulfs nye hjemmebane Øster Hus Arena. Stadion-bygget skal være ferdig i januar/februar 2020. Men kommersiell leder Vibeke Steen i klubben vil verken bekrefte eller avkrefte dette.

– Ingen kommentar, sier hun.

– Kjenner du til at disse opplysningene nå verserer på sosiale medier?

– Jeg har sett dette i dag, ja.

– Når vil dere eventuelt kunne si noe mer om framtidige stadionkonserter på Øster Hus Arena.

– Det har jeg heller ingen kommentar til.

Kiss er et amerikansk hardrock-band dannet i New York i 1973, kjent for pyroeffekter, ansiktsminke og kostymer. Bandet har solgt over 100 millioner musikkalbum, hvorav 19 millioner er RIAA-sertifisert salg i USA. Bandet har mottatt 30 platinaplater og 28 gullplater bare i USA, ifølge Wikipedia.