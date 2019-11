Har du kjærlighetssorg og digger selvpining? Hør på dette.

1 2 3 4 5 6

SA Zeiner: «The only scars I've got, I got in my sleep» (Indianer)

SA Zeiner, aka Sigrid A. Zeiner-Gundersen fra Oslo, er noen man kan kalle for en «flinkis»: Hun visste det var musikk hun ville drive med, og hun sang klassisk til hun flyttet til London for å studere popmusikk.

Hennes første ep tar oss med på en reise gjennom en kjærlighetssyklus alle kan kjenne seg igjen i: Håp, forelskede, vrede og savn. Å få reisen servert på under en time er derimot uvanlig og kan både gjøre godt og vondt for sjelen.

Dette er ikke plata du hører på hvis du har vondt i hjertet. Eller, hvis du liker selvpining kan du bare å kjøre på.

Bak den klare vokalen ligger det lag på lag med synth, piano og strykere. Ep-en er vakkert produsert. Den klassiske inspirasjonen løfter tekstene, men det kan bli for mye av det gode; noen av låtene blir for anonyme og forsvinner i det popifiserte universet av kjærlighetslåter.

Uansett, jeg tror vi hører mer fra SA Zeiner.

Beste spor: «Prodigy», «Forever, here».